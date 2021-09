Lichtgewicht bus van koolstofvezelcomposiet wint Automotive Innovation Award

De lichtgewicht elektrische bus Ebusco 3.0 heeft de Automotive Innovation Award gewonnen. Volgens de jury levert de bus een significante bijdrage aan duurzaam en betaalbaar openbaar vervoer.

De lichtgewicht body van koolstofvezelcomposiet is gebaseerd op ruimtevaarttechnologie en 25% lichter dan reguliere stads- en streekbussen. Belangrijkste voordeel daarvan is dat het energieverbruik veel lager is en met eenzelfde accupakket veel meer kilometers kunnen worden gereden. Andere innovaties: de accu's liggen in de vloer, waardoor de bus veel stabieler en comfortabeler rijdt; en de bussen zijn uitgerust met camera's in plaats van spiegels, wat veiliger is.

Ebusco-CEO Peter Bijvelds: "Wij geloven dat LFP-technologiebatterij in deze bussen is de beste en veiligste batterij die er op de markt is. Door de combinaties van alle innovaties die we toepassen kunnen deze bussen tot 575 km rijden op één lading; wat echt uniek is voor een bus".