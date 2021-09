Breedbandspecialist Ton Koonen Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Hoogleraar Ton Koonen heeft bij zijn afscheidsrede een Koninklijke onderscheiding ontvangen, uit handen van burgemeester Maarten Houben van Nuenen, in de graad Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Koonen is van grote invloed geweest op de wereldwijde ontwikkeling van breedbandtechnologie.

Koonen behoort tot de wereldtop op gebied van wetenschap op gebied van breedbandcommunicatie. Koonen is dé wetenschappelijke expert op het gebied van glasvezelcommunicatie in Nederland, met een grote wereldwijde invloed. Hij heeft zich in het bijzonder onderscheiden qua grensverleggend onderzoek naar breedband-glasvezel en aansluitnetwerkwerken, onderwijs op dit gebied, kennisdisseminatie op mondiale schaal en promotie van glasvezelinfrastructuur op regionaal en landelijk niveau. Het feit dat veel mensen gedurende de Coronacrisis thuis door konden werken, via online verbindingen, is mede zijn verdienste.

Tal van innovaties zijn er voortgekomen uit het werk van Koonen en zijn onderzoeksgroep. Hij gaf richting aan onderzoek wereldwijd om de potentie van glasvezel ten volle te kunnen benutten. De hoge kwaliteit en impact van zijn werk leidde tot eervolle onderscheidingen als Bell Labs Fellow, IEEE Fellow en OSA Fellow.

Koonen was behalve hoogleraar ook wetenschappelijk directeur van het Institute for Photonic Integration en vice‐decaan van de faculteit Electrical Engineering van de TU/e.