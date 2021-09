Twee overnames voor Hoppenbrouwers Techniek

De werktuigbouwkundige technisch dienstverleners Van Wijk Installaties & Constructies uit Goedereede en Vroegh & Hobbel uit Oostvoorne gaan verder onder de vlag van Hoppenbrouwers Techniek. Beide bedrijven zijn gevestigd in Zuid-Holland.

"Deze integratie sluit goed aan op onze strategie en ambitie om te groeien naar landelijke dekking", zegt Henny de Haas, algemeen directeur van Hoppenbrouwers Techniek.

Martin van Wijk, eigenaar en directeur van Van Wijk Installaties & Constructies en Vroegh & Hobbel: "Onze bedrijven zijn klaar voor de volgende fase. De vraag neemt toe om een compleet dienstenpakket aan te bieden. We hebben daarom aansluiting gezocht bij een landelijk opererend installatiebedrijf met alle technische disciplines onder één dak. We kunnen nu naast werktuigbouwkunde ook elektrotechniek aanbieden."

Van Wijk Installaties en Constructies is een familiebedrijf dat sinds 1900 bestaat. Het is gespecialiseerd in installatiewerkzaamheden, constructies en duurzame energie in de luxe villabouw, nieuwbouw en renovatieprojecten. De werkzaamheden lopen uiteen van het installeren en onderhouden van cv's, warmtepomp installaties, zonne-energie systemen rioleringen en sanitair. In 2018 is het installatiebedrijf Vroegh & Hobbel in Oostvoorne aangesloten bij Van Wijk. De bedrijven hebben een gezamenlijke omzet van elf miljoen euro en een personeelsbestand van vijftig vaste medewerkers.

Groeiambitie naar landelijke dekking

Hoppenbrouwers begon ruim 100 jaar geleden als eenmanszaak in Brabant en is inmiddels uitgegroeid tot een moderne technisch dienstverlener met ruim 1500 medewerkers en het Predicaat Koninklijk. Hoppenbrouwers is ambitieus en wil groeien van 1500 medewerkers naar 2500 medewerkers, verspreid over 25 vestigingen in heel Nederland. Ondanks de coronacrisis blijft het bedrijf volop investeren in nieuwe medewerkers en het opleiden van huidige medewerkers. Ook als het gaat om investeren in ambitieuze ondernemers die aansluiting zoeken om te kunnen groeien.