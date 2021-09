Solarwatt realiseert grootste productielijn voor glas-glas zonnepanelen in Europa (video)

Solarwatt in Dresden heeft vandaag een nieuwe productielijn voor hoogwaardige glas-glas zonnepanelen in gebruik genomen. Hiermee verdubbelt het bedrijf zijn productiecapaciteit en is het de grootste Europese producent van glas-glas zonnepanelen (500 MWp). Ook startte het bedrijf onlangs twee productielijnen van batterijen, die het in samenwerking met BMW Group heeft ontwikkeld. De totaalinvestering bedraagt 35 miljoen euro .

Solarwatt investeert tot 2032 circa 100 miljoen euro in de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Dat is inclusief de drie nieuwe productielijnen in Dresden. "Wij zijn de enige Europese leverancier die alle componenten van een pv-systemen zelf en centraal produceert", zegt general manager Erik de Leeuw. De nieuwe fabriek voor zonnepanelen heeft een vloeroppervlak van 3.500 m2 en een productiecapaciteit van 300 MWp per jaar en twee zonnepanelen per minuut. "Dat is voldoende om 1 miljoen zonnepanelen per jaar te produceren waarmee 80.000 huishoudens volledig van groene energie kunnen worden voorzien."

De productie in Dresden vindt plaats met schone, zelf opgewekte energie. Het bedrijf verwerkt namelijk hoofdzakelijk materialen van Europees fabrikaat en kan vanuit Dresden Europese afnemers snel beleveren.

Meer vermogen

Solarwatt ziet dat de Europese vraag naar glas-glas zonnepanelen sterk stijgt. Op de eerste plaats omdat deze zonnepanelen hun rendement veel langer behouden dan traditionele glas-folie zonnepanelen. Op de tweede plaats omdat de energieopbrengst is verhoogd. De zonnepanelen die het bedrijf in zijn nieuwe fabriek zal produceren, hebben veel meer vermogen (375 Wp) dan de bestaande generatie.

Dertig batterijen per uur

Eerder deze maand nam Solarwatt al twee assemblagelijnen voor batterijsystemen in gebruik. Op een totaal vloeroppervlak van ongeveer 2.500 m2 zal het bedrijf vanaf Q1 2022 elke twee minuten één batterij vervaardigen. Deze nieuwe activiteit is mede mogelijk dankzij de samenwerking met BMW Group, met wie Solarwatt het batterijsysteem heeft ontwikkeld. Solarwatt verwekt originele BMW componenten, zoals de batterijcellen die de autofabrikant ook in haar elektrische auto's toepast. De batterijpacks voor het energieopslagsysteem worden door Webasto in Bavaria geassembleerd.