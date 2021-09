Kendrion neemt ontwikkelaar van elektronica en embedded systemen 3T over

Kendrion, een ontwikkelaar en fabrikant van elektromagnetische systemen en componenten voor industriële en automobieltoepassingen, heeft 3T overgenomen, een software- en elektronica-ontwikkelingsbedrijf met vestigingen in Eindhoven en Enschede.

3T is een gespecialiseerde ontwikkelaar en fabrikant van levenscyclusbeheerdiensten voor klantspecifieke elektronica- en embedded systemen. Het bedrijf heeft 80 FTE in dienst en realiseert jaarlijks 12 miljoen euro aan winstgevende inkomsten. Kendrion spreekt van 'een sterke strategische fit met de besturingstechnologie-activiteiten van Kendrion's Business Group Industrial Actuators and Controls'.

Daarnaast wordt verwacht dat de uitgebreide ervaring van 3T op het gebied van software- en elektronica-ontwikkeling van strategisch belang zal zijn voor Kendrion's Automotive Group, waar het toenemende gehalte aan geavanceerde elektronische componenten in personenauto's en bedrijfsvoertuigen een aanzienlijke groeimogelijkheid biedt. De hoogopgeleide medewerkers van 3T en de nabijheid van toonaangevende technische universiteiten en andere instellingen voor hoger technisch onderwijs, versterken Kendrions vermogen om een ​​getalenteerd team van software- en elektronicaontwikkelaars verder op te bouwen en te beheren.

Joep van Beurden, CEO van Kendrion: "We zijn enthousiast over de voordelen die de bundeling van krachten met 3T zal opleveren voor Kendrion en ons organische groeiplan. Ten eerste is het bedrijf van 3T een sterke aanvulling op onze eigen Business Group Industrial Actuators and Controls en zal het nieuwe groeimogelijkheden creëren.

"Ten tweede zal onze Automotive Group profiteren van de meer dan 30 jaar ervaring van 3T in de ontwikkeling van geavanceerde software en elektronica, waardoor de ontwikkeling van onze 'vuurtoren'-projecten rond geluidsactivering, slimme schokdemperactuators en sensorreinigingssystemen worden verminderd. Deze producten zijn gericht op autonome, geconnecteerde, elektrische en gedeelde (ACES) voertuigen en bieden een aanzienlijke organische groeimogelijkheid voor de komende jaren. Ten derde voegt deze acquisitie twee locaties toe aan onze Groep die directe toegang bieden tot toonaangevend technisch talent - wat ons ondersteunt om onze technische capaciteiten die nodig zijn voor het ontwikkelen van geavanceerde en slimme actuatoren verder uit te breiden. En tot slot zijn we enorm onder de indruk van het sterke 3T-team en de relaties die ze hebben opgebouwd met hun klanten. We zijn verheugd hen te verwelkomen in onze Groep."

Richard Mijnheer, CEO van 3T: "Met Kendrion hebben we de juiste partner gevonden om ons bedrijf vooruit te helpen en uit te breiden. De combinatie van 3T en Kendrion biedt succesvolle groeimogelijkheden buiten onze huidige markten, werkend onder ons eigen sterke merk als onderdeel van de Business Group IAC en de bredere Kendrion Group."