Algae Reactor: goedkoper microalgen kweken voor biobrandstof

In het Entrepreneurial Lab van TMC worden jaarlijks diverse projecten geïnitieerd. Veel van deze projecten dragen iets bij aan het milieu of de maatschappij. Momenteel werkt employeneur Kevin Gordon aan een algenreactor.

Tot een aantal jaren geleden hadden algen een slecht imago en waren ze bij het grote publiek vooral bekend als de vieze derrie in waters. Algen zijn echter hard op weg om een aantrekkelijk begrip te worden voor de consument. Ze zijn duurzaam, en hebben een brede toepasbaarheid voor verschillende doeleinden zoals voedselproducten, cosmetica en biobrandstof. Mede door het dure productieproces wordt er nog relatief weinig gebruik gemaakt van algen. "Dat moet beter kunnen", dacht Gordon. Hij startte begin vorig jaar een project in het entrepreneurial lab om een algenreactor te ontwikkelen.

Gordon's eerste kennismaking met algen was tijdens een stage. Thuis heeft hij vervolgens verschillende experimenten gedaan en zijn eerste proof of concept voor een algenreactor gemaakt. Hieruit bleek dat het concept uitvoerbaar is en dat een reactor zoals deze daadwerkelijk effect kan hebben. Maar om serieuze stappen te zetten, en een concept te ontwikkelen wat niet voornamelijk uit plastic en lijm bestond, was meer expertise nodig.

Op een goedkopere wijze algen kweken

Vorig jaar organiseerde hij een pizzasessie waaraan veel collega's deelnamen die meer wilden weten over zijn concept. Hierna werd een projectteam samengesteld wat inmiddels bestaat uit acht personen met diverse achtergronden.

Een algenreactor op zich is niet nieuw, maar de reeds bestaande modellen gebruiken veel water en energie. Hierdoor is het kweken van algen nog relatief duur wordt het nog niet op grote schaal ingezet voor bijvoorbeeld biobrandstof. Het team van Gordon streeft ernaar om een continuproces op te zetten, waardoor een constante oogst gerealiseerd kan worden. Dit doen ze met een systeem wat zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt, zodat de gebruiker geen kennis van complexe chemicaliën, of extra apparatuur zoals filters of pompen nodig heeft. Het eerste prototype is inmiddels klaar en het team is nu druk met modelleren. Zo wordt onderzocht welke parameters nodig zijn om de best mogelijke reactor te maken en de optimale settings te voorspellen.