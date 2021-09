E&A 2021: van een fysieke beurs naar een online webinar

Afgelopen augustus heeft de organisatie van E&A 2021, vanwege aanhoudende onzekerheid over de corona maatregelen, moeten beslissen om de fysieke beurs te annuleren. Alle aanmelding voor een beursbezoek zijn komen te vervallen. Tijdens de beursweek biedt FHI nu een online kennissessie in drie delen aan met als thema ‘Hardware Design’.

3T en Sirius Medical ontwikkelen medical device voor tumorlokalisatie

3T en Sirius Medical hebben een medical device ontwikkeld voor tumorlokalisatie. Op dinsdag 28 september verzorgen beide partijen tijdens de online editie van Electronics & Applications 2021 een interactieve presentatie. Deze sessie heet ‘Development of electronics and algorithms for a magnetic tumor localization device' en handelt over de samenwerking op medisch gebied.

Technology Manager Bert van den Berg legt namens 3T uit hoe de startup Sirius Medical met 3T in contact kwam en vertelt hoe uit deze samenwerking een systeem is ontstaan, de zogenaamde Sirius Pintuition. Met dit medical device kan er op een minder invasieve manier tumoren gemarkeerd worden om ze later terug te vinden. "Het systeem is ontwikkeld om borstbesparend te opereren. Er is ook onderzoek gaande om te kijken of deze techniek tevens voor tumoren op andere plekken te gebruiken is", stelt Van den Berg.



Wanneer tumoren operatief verwijderd moeten worden, gebruiken medici vaak een draad of een radioactief zaadje voor lokalisatie. "Sirius Pintuition levert een minder invasief en niet-radioactief alternatief voor de gebruikelijke tumorlokalisatiemethoden, met behulp van een magnetisch zaadje", zegt Van den Berg. "Dit systeem werkt op basis van magnetisme. Implantatie van een magnetisch zaadje is voor de patiënt veel comfortabeler dan een geïmplanteerde ankerdraad."

Maatwerkoplossing

3T heeft het elektronica- en meetprincipe voor dit apparaat mede-ontwikkeld. "In deze presentatie vertellen we meer over de werking van het apparaat", verduidelijkt Van den Berg. "Zo komen de ontwerpuitdagingen en vereisten met betrekking tot de medische richtlijnen uitgebreid aan bod."

Sirius Pintuition is samenvattend een systeem om zonder het toepassen van een ankerdraad of radioactieve straling tumoren te lokaliseren. "Het systeem werkt real-time en kan tot op vijf centimeter diepte het zaadje terug te vinden met een mm-nauwkeurigheid en een zeer hoge richtingsgevoeligheid. Deze uitvinding stelt de chirurg in staat de tumor nauwkeurig en intuïtief te lokaliseren", besluit hij.

Software en niet hardware vormt de uitdaging voor time to market

Hardware design heeft geen impact meer op de time to market. Zaken als softwareontwikkeling vergen tegenwoordig veel meer tijd. De software bepaalt ook de functionaliteit van de hardware. Dat is de stelling van Patrick Winkelaar en Johan Vonk van Betronic B.V. tijdens hun lezing op de online conferentie over hardware design van E&A 2021. FHI sprak kort met Winkelaar.



Deze zegt dat op het gebied van hardware design van de PCB er flinke stappen zijn gezet om dit deel van de keten geen pijnpunt te laten zijn: "Onze lezing gaat over de wens van de klant tot de realisatie van het eindproduct. We richten ons op de impact van hardware op de time to market. Onze stelling is dat het hardware ontwerp geen invloed heeft op de time-to-market en dat andere factoren een veel belangrijkere rol hebben."



Hij vervolgt: "Je moet een aantal zaken goed regelen, maar het hardware ontwerp zit niet op het kritische pad van de ontwikkeling, we hebben onze zaken hier goed op orde. Je kunt bijvoorbeeld een prototype bestellen bij Eurocircuits, software direct starten door middel van evaluatiekits en componenten al bij voorbaat inkopen voor de productie. Maar het maken van matrijzen en de ontwikkeling van software zijn factoren die in de realisatie langer duren dan de ontwikkeling van de PCB."

Omgekeerde wereld

Volgens Winkelaar is daarmee de hoeveelheid tijd die de software ontwikkeling vergt, enorm toegenomen: "Software ontwikkeling is een veel belangrijker item geworden in de ontwikkeling van het product. Tegenwoordig bedraagt software ontwikkeling zeventig tot tachtig procent van de werkzaamheden die gedaan moeten worden, dertig jaar geleden waren de rollen nog omgedraaid."



De focus van de presentatie van Betronic zal liggen op het ontwikkelproces. Winkelaar: "Tijdens onze presentatie beschrijven we hoe we de klant meenemen in het hele ontwikkelproces, van zijn wens tot aan de realisatie van het eindproduct. We willen IoT (Internet of Things) als kapstok gebruiken, bijvoorbeeld het ontsluiten van data uit een koffiezetapparaat of een warmtepomp. Betronic wil duidelijk maken dat je voor hardware ontwikkeling het proces goed op orde moet hebben, alleen dan blijft de time-to-market beheersbaar."

Bruggen slaan tussen CAD en CAM

Omtrent maakbaarheid van elektronica gaapt er een grote kenniskloof tussen ontwerpers en productiebedrijven. Dirk Stans van Eurocircuits zal tijdens het online E&A-webinar toelichten wat de pijnpunten hierbij zijn en hoe men deze pijnpunten kan aanpakken. Met een dosis gezond verstand en de inzet van de gratis te gebruiken Visualizer smart tools van Eurocircuits moet het voor designers mogelijk zijn om een layout te maken dat "right first time for manufacturing" is. FHI sprak hem kort.



Stans stelt: "Het gebrek aan kennis rond maakbaarheid van elektronica, bij elektronicaontwerpers is al een zeer oud probleem. We hebben in deze te maken met twee verschillende werelden. De elektronicaontwikkelaars denken na over elektronische functionaliteit en bewegen zich in de CAD-wereld (Computer-Aided Design). PCB en EMS productiebedrijven zijn gefocust op maakbaarheid en bewegen zich in de CAM-wereld (Computer-Aided Manufacturing)."



Hij vervolgt: "Deze twee werelden gebruiken elk hun eigen systemen (CAD en CAM) om met data om te gaan. Zij hebben dus elk naast een verschillende focus ook andere tools waarmee ze werken. De grote vraag is dus: hoe verbind je die twee verschillende werelden. Het is evident noodzakelijk dat de designwereld weet wat maakbaar is. Tegelijkertijd is het nodig dat de maakindustrie de design data correct aangeleverd krijgt en dat deze verstaanbaar en produceerbaar is. Dus hoe overbrug je de kloof tussen CAD en CAM?"



De eerste vraag hierbij is aldus Stans: "Hoe bouw je een dialoog op tussen designers en producenten? Traditioneel doen bedrijven dit met een één op één relatie. Veel PCB- en EMS-bedrijven kunnen dat zo doen omdat ze drijven op een business met slechts, twintig tot honderd klanten. Maar hoe doe je dat als je duizenden klanten hebt? Dan is dat niet meer toepasbaar. Bij Eurocircuits, met meer dan twintigduizend online gebruikers, hebben we deze dialoog met de designwereld op een andere manier weten te bewerkstelligen."

Oplossingen

"Eurocircuits koos voor het constant leveren van kennis aan de design(CAD)-wereld enerzijds en voor het uitbouwen van een uitgebreide gratis door de ontwikkelaar te gebruiken toolset anderzijds", vertelt Stans: "Vanuit de CAM-zijde moeten wij de markt, de elektronicadesigners in het bijzonder, technische informatie omtrent maakbaarheid gebruiksvriendelijk aanbieden zodat deze eenvoudig zijn weg vindt en designers right first time for manufacture ontwerpen afleveren. Naast de technische content die vooral het hoe en waarom van de fabricagemogelijkheden beschrijft, bieden we toch vooral zeer praktische hulp in de vorm van design rules, buildups en aanduidingen van wat werkt met wat voor PCB's. Traditioneel moest men deze info uit catalogi halen, maar niemand leest deze nog. Daarom hebben wij een smart tool ontwikkeld die designers alles verschaft wat zij zouden moeten weten. Bij het kiezen van de gewenste technische parameters voor de PCB, kunnen wij per selectie het ontwerp valideren en aangeven of er onmogelijkheden zijn. Zo bieden we de maakbaarheidsvoorwaarden op een presenteerblaadje aan."



"Wij werken al tien jaar aan deze tools waarin inmiddels gigantisch veel informatie zit", zo sluit Stans zijn verhaal af. "Bovendien halen designers uit onze tools de voor hen belangrijke DRC-waarden die ze in hun CAD-pakket invoeren. Zo gaan zij aan de slag met de juiste buildup en de juiste design parameters. Zo maken klanten vrijwel geen fouten meer en krijgen ze hun PCB's op tijd binnen."



