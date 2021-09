Dick Broer benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Oud-Philipsman en TU/e-er Dick Broer is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester Jos van Bree van Geldrop-Mierlo reikte de versierselen aan hem uit die bij deze onderscheiding horen. De Orde van de Nederlandse Leeuw is de oudste en hoogste civiele ridderorde in Nederland.

Broer heeft als senior onderzoeker en vicepresident van Philips Research en als hoogleraar aan de TU/e jarenlang baanbrekend onderzoek gedaan naar kristallijne beeldschermen, energie-genererend glas, digitale applicaties voor mensen met een visuele beperking en trillende coatings voor stofvrije zonnepanelen. Daarnaast deed hij onderzoek naar het aantonen van macroscopische beweging middels een moleculaire motor.

Als bijzonder hoogleraar was Broer verbonden aan de South China Normal University Guangzhou. Tevens was hij grondlegger van het gezamenlijke onderzoekslaboratorium Device Integrated Responsive Materials (DIRM). Dit onderzoekslaboratorium richt zich op prototypes en toepassingen en heeft als doel wetenschappelijk onderzoek een stap verder te brengen.

Als wetenschapper heeft hij invloed gehad op de ontwikkeling van de chemie in Nederland en wereldwijd, door het introduceren van legio nieuwe chemische concepten, moleculen, en maakprocessen. Vanwege zijn zeer uitzonderlijke bijdrages aan de wetenschappelijke ontwikkeling van de chemie in Nederland en wereldwijd, en zijn unieke vermogen om zijn wetenschappelijke vondsten om te zetten in nieuwe toepassingen die maatschappij en industrie daadwerkelijk ten goede komen, heeft hij onmiskenbare rol gespeeld als inspirator van collega's en studenten.