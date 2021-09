Licht van silicium wint 'Falling Walls Breakthrough of the Year 2021’

Hoogleraar Erik Bakkers in het Nanomaterials and Devices lab van de TU Eindhoven. Foto: Bart van Overbeeke.

Voor hun ontdekking waarmee ze silicium licht lieten uitzenden krijgen onderzoekers Erik Bakkers en Elham Fadaly de 'Physical Sciences Breakthrough of the Year 2021' van de Falling Walls Foundation in Berlijn. De TU/e-ers zullen hun onderzoek presenteren op de Falling Walls Science Summit op 9 november in Berlijn.

"We zijn zeer verheugd dat we opnieuw erkenning krijgen voor dit werk. Het is een lange weg geweest om tot deze doorbraak te komen", zegt een opgetogen Bakkers. "Naast Elham en ik heeft natuurlijk een heel team geholpen om onze wetenschappelijke dromen werkelijkheid te laten worden, dus deze prijs is echt voor iedereen die bij het onderzoek betrokken was."

Voor hun doorbraak ontwierpen Bakkers en Fadaly materialen voor fotonische chips door zich te wenden tot legeringen van germanium en silicium met een hexagonale structuur, zoals ze vorig jaar schreven in het tijdschrift Nature. Dankzij de onderliggende zeshoekige structuur kunnen de siliciumlegeringen licht uitstralen, wat van het grootste belang kan blijken voor de volgende generatie opto-elektronische technologieën en snellere en energie-efficiëntere manieren kan opleveren om data tussen apparaten te versturen.

Fadaly, die in april 2021 promoveerde en nu in de VS bij Apple werkt, uitte ook haar vreugde over het winnen van de prijs. "Ik ben zo trots dat ik deel uitmaak van het winnende team voor deze prijs, en ik kan niet wachten om het onderzoek op 9 november in Berlijn te presenteren."

Over de Falling Walls en de doorbraak awards

Falling Walls Science Summit is een internationaal, interdisciplinair en intersectoraal forum voor wetenschappelijke doorbraken en wetenschapsdialoog tussen wereldwijde wetenschapsleiders en de samenleving. Het evenement vindt elk jaar plaats van 7 tot 9 november in Berlijn, ter herdenking van de val van de Berlijnse Muur.

Met de formats Falling Walls Pitches (7 nov), Falling Walls Circle (8 nov), en Falling Walls Science Breakthroughs of the Year (9 nov), is de Falling Walls Science Summit het toonaangevende forum voor wereldwijde wetenschapsleiders uit de academische wereld, het bedrijfsleven, de politiek, de media, en de burgermaatschappij om te debatteren over het potentieel van wetenschappelijke doorbraken om grote uitdagingen op te lossen en een duurzame toekomst vorm te geven. De Falling Walls Science Summit wordt georganiseerd door de liefdadigheidsinstelling Falling Walls Foundation.

De Wetenschappelijke Doorbraken worden toegekend in 10 categorieën, de eerste zeven ontvangers variëren van biowetenschappen en natuurwetenschappen tot kunst en wetenschap en wetenschaps- en innovatiemanagement.