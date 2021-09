TNO opent Solar Lab in Petten

TNO heeft een nieuw Solar Lab op de Energy & Health Campus in Petten. De provincie Noord-Holland investeerde 14 miljoen euro in de bouw en inrichting van het ultramoderne laboratorium, om 'baanbrekend onderzoek naar nieuwe toepassingen van zonne-energie' mogelijk te maken.

In het Solar Lab onderzoekt, ontwikkelt en test TNO samen met bedrijven innovaties van nieuwe zonnecellen, -panelen en toepassingen. Deze technologische innovaties moeten het mogelijk maken om zonne-energie op een goed ingepaste manier veilig en betaalbaar op te wekken in bestaande oppervlakken van gebouwen, infrastructuur en voertuigen, maar ook in het landschap of op water. Daarnaast werkt TNO met partners in het nieuwe Solar Lab aan het circulair maken van zonne-energie.

Ton de Jong, managing director EnergieTransitie bij TNO: "We ontwikkelen in het Solar Lab met bedrijven, overheid en kennisinstellingen nieuwe soorten zonnepanelen en toepassingen, waarmee zonne-energie aantrekkelijk en kosteneffectief op grote schaal kan worden uitgerold."

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde 5 miljoen euro beschikbaar voor geavanceerde apparatuur.

Van den Kroonenberg laboratorium

Het lab draagt de naam van de voormalige directeur van ECN, Harry van den Kroonenberg. ECN bundelde in 2018 de krachten met TNO. De Jong: "Van den Kroonenberg is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van zonne-energie en de samenwerking van kennisinstellingen met het bedrijfsleven en was ruim dertig jaar geleden een van de eersten die de aanzet gaf voor de energietransitie vanuit de overtuiging: 'De enige vernieuwbare bron is kennis en niet aardgas.'" Zijn weduwe was aanwezig bij de opening en onthulde de naam van het Solar Lab.

Ontwikkelen, experimenteren en testen

In het lab kunnen TNO en zijn partners innovaties ontwikkelen, experimenteren en testen, waarbij ze prototypes van nieuwe module- en celconcepten maken en evalueren. Er is een cleanroom met state-of-the-art apparatuur om celtechnologie te verbeteren, zoals faciliteiten voor Pulsed Laser Deposition (PLD) om ultradunne lagen aan te brengen om de elektriciteitsopwekking in de cel te verbeteren of als bescherming daarvoor. In verschillende geavanceerde klimaatkamers kan de levensduur van modules worden bewezen door in korte tijd extreme omstandigheden toe te passen, zoals combinaties van hoge luchtvochtigheid en grote temperatuurschokken, waarmee tientallen jaren in normale omstandigheden worden gesimuleerd. Ook doet TNO testen op het gebied van veiligheid en hoe componenten en elektrische verbindingen zich in realistische situaties gedragen.