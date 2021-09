Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport start met cyber-certificering

Twee jaar na de officiële opening begint Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB) met certificering van haar leden. Dit wordt getoetst door TÜV Nederland. De partijen willen hun certificeringsmodel CYRA doorontwikkelen tot een landelijke standaard die ook open staat voor andere sectoren dan de hightech- & maakindustrie. Op dit moment geldt ISO 27001 als internationale standaard voor informatiebeveiliging. "Voor veel bedrijven is deze norm niet nodig of niet haalbaar", zegt innovatiemanager Vincent Schijven van TÜV Nederland. "Met inbreng van cybersecurity professionals en het CWB is daarom een model ontwikkeld dat zich volledig richt op concrete maatregelen die een bijdrage leveren aan zowel de informatiebeveiliging als privacy. "

Er zijn drie certificaten: Basic, Intermediate en Advanced. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet men aan maatregelen voldoen op het gebied van organisatie, techniek, personeel, privacy en fysieke beveiliging. De manier waarop ze worden uitgevoerd, bepaalt het volwassenheidsniveau. Dat kent drie gradaties: ad hoc (inconsistent), best effort (consistent en gestructureerd) of defined (formeel en gestructureerd). Samen geven ze inzicht in de cyberweerbaarheid van een organisatie en tevens handvatten om een hoger niveau te behalen.

TÜV Nederland heeft een online applicatie ontwikkeld, waarmee het aan de hand van vragen en stellingen bepaalt wat het cyberweerbaarheidsniveau van een organisatie is. Deze applicatie komt na registratie beschikbaar voor participanten van het CWB.