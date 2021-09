Bosch Rexroth opent klanten- en innovatiecentrum in Ulm: boost voor samenwerking en ontwikkelingen in de industrie

Ulm - Bosch Rexroth opent zijn klanten- en innovatiecentrum in het Science Park in Ulm. De nadruk ligt op de automatisering van fabrieken en de elektrificatie van mobiele machines.

De innovaties worden ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen Bosch Rexroth, klanten en gebruikers. Noviteiten kunnen worden ervaren, getest en verder ontwikkeld in een modelfabriek en op een groot buitenterrein. "In Ulm brengen we samen wat bij elkaar hoort: klanten en innovaties. Innovaties zijn pas succesvol als ze een oplossing bieden voor de uitdagingen van de klant - zowel op economisch vlak als op het vlak van duurzaam gebruik van hulpbronnen", aldus Rolf Najork, lid van de Raad van Bestuur van Robert Bosch GmbH en verantwoordelijk voor industriële technologie, en voorzitter van de Raad van Bestuur van Bosch Rexroth AG.



Producten met een hoog softwaregehalte die een flexibele industriële productie mogelijk maken en de uitstoot van mobiele machines verminderen, worden hoofdzakelijk ter plaatse ontwikkeld. De ontwikkelingsteams testen nieuwe producten en oplossingen eerst virtueel en zetten de hoofdfunctie vervolgens om in een Minimum Viable Product (MVP), dat wil zeggen een basisproduct zonder volledig uitgewerkte gedetailleerde functies. Bosch Rexroth gebruikt dit om met klanten te praten over reële toepassingen van het productidee. Op basis van de feedback van de klant wordt het product (MVP) verder ontwikkeld en wordt een prototype gecreëerd. "Op die manier willen we het aantal succesvolle productlanceringen minstens verdubbelen en ze sneller op de markt brengen," zegt Najork.

Focus op digitalisering en elektrificatie

Een wezenlijk onderdeel van het klanten- en innovatiecentrum is de modelfabriek. Op ongeveer 500 vierkante meter demonstreert Bosch Rexroth de mogelijkheden van modulaire en sterk gedigitaliseerde productie. Hier worden bijvoorbeeld autonome transportsystemen voor de intralogistiek, zelflerende robots voor het orderpicken, of zelfs automatische productieassistenten met een op sensoren gebaseerde, virtuele beschermingsfunctie op een intralogistieke vloer gebruikt.



De digitalisering van alle componenten en systemen opent nieuwe perspectieven voor machinebouwers en fabrieksoperatoren: uitgebreide softwarefuncties en evalueerbare gegevens vormen de basis voor een efficiënter gebruik van machines in de fabriek van de toekomst. Daartoe worden steeds meer functies van de hardware naar de software verschoven en wordt de functie aangevuld met een digital twin.



Bosch Rexroth kan in de modelfabriek demonstreren hoe machines, systemen en handmatige werkstations met behulp van simulaties kunnen worden geoptimaliseerd en omgebouwd. Ideeën worden zo onder realistische omstandigheden getest. De modelfabriek vormt een belangrijk Industrie 4.0-knooppunt voor Bosch. Andere gebieden van de industriële sector, zoals Bosch Building Technology, Bosch.IO, Bosch Connected Industry en Bosch Engineering and Production Services, kunnen er hun software- en hardwareoplossingen en -diensten integreren en de feedback van klanten gebruiken voor verdere ontwikkeling.

Naast fabrieksautomatisering concentreert Bosch Rexroth in Ulm zich op de elektrificatie van mobiele machines zoals wielladers of graafmachines. Om de motoren en inverters te optimaliseren volgens de eisen van de klant, beschikt het bedrijf over een testbank die 830 kW bereikt.

Buitenruimte en scholingslokale

Tot het klanten- en innovatiecentrum met meer dan 8.500 m² gebouwoppervlakte behoort ook het TechPark, een buitenruimte van ongeveer 10.000 m² met werkplaatsen en een testruimte voor elektrisch aangedreven mobiele machines. Hier zullen ook klantenevenementen in de open lucht worden gehouden.

Digitalisering, netwerken en IoT geven permanent vorm aan het werk in fabrieken. De know-how van geschoolde werknemers moet gelijke tred houden met deze ontwikkeling. In de eigen academie leidt Bosch Rexroth medewerkers en klanten op en maakt hen klaar voor Industrie 4.0. Hiervoor zijn in het innovatiecentrum trainingsruimten en -systemen ingericht.

Moderne samenwerkingsvormen

In het klanten- en innovatiecentrum werken momenteel ongeveer 200 mensen uit 18 landen. 25 procent van hen zijn vrouwelijke ontwikkelaars. Verwacht wordt dat het aantal werknemers in Ulm in 2022 tot 250 zal stijgen. Bijna alle banen houden verband met elektrificatie, digitalisering en software. Het klanten- en innovatiecentrum is ontworpen voor samenwerking: experts uit verschillende vakgebieden zoals mobielhydrauliek of elektrische aandrijftechniek werken samen met klanten in cross-functionele teams. Ook in de samenwerking met start-ups binnen de Bosch Groep en in de regio Ulm moet worden geïntensiveerd.

Locatievoordeel in wetenschapsstad Ulm

"Bij de selectie van mogelijke locaties voor ons klanten- en innovatiecentrum hebben wij bewust voor Ulm gekozen: De verbindingen voor klanten, partners en werknemers zijn zeer goed en de status als wetenschapsstad maakt een nauwe interactie mogelijk tussen de industrie en universiteiten, hogescholen en startende bedrijven. Ook om die reden zal onze vestiging in Ulm een verdere impuls geven aan onze activiteiten, met name op het gebied van fabrieksautomatisering", benadrukt Marc Wucherer, lid van de Raad van Bestuur van Bosch Rexroth AG en verantwoordelijk voor Sales. "Ook tijdens de bouwfase heeft de nauwe samenwerking met de stad Ulm en de projectontwikkelingsmaatschappij in Ulm uitstekend gefunctioneerd. In het Science Park zijn we in goed gezelschap van andere vernieuwende bedrijven. Hierdoor ontstaan innovatieclusters waar onze klanten net zo van profiteren als wij als bedrijf - en dus de regio als geheel."



Na het volbrengen van de verbouwing van het eerste Bosch Rexroth gebouw werd Projektentwicklungsgesellschaft Ulm (PEG) ingeschakeld als ontwikkelaar van het tweede gebouw, dat inmiddels is geopend. PEG-directeur Christian Bried bevestigt: "Wij en Bosch Rexroth hebben bij dit project zeer goed samengewerkt. Zo konden we ondanks de coronapandemie en materiaalknelpunten de hoge eisen van Bosch Rexroth voor de veelzijdige inzetbaarheid en duurzaamheid van het gebouw consequent realiseren, binnen het budget en de planning."

Duurzame producten speciaal gelabeld

In Ulm communiceert Bosch Rexroth nog intensiever dan voorheen met zijn klanten over de duurzaamheid van zijn producten en oplossingen. Er wordt aangetoond dat veel producten de veronderstelde tegenstelling tussen economische doelstellingen en duurzaamheidseisen kunnen overbruggen, bijvoorbeeld door de productiviteit te verhogen en tegelijkertijd minder energie of hulpbronnen te gebruiken.