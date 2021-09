Tandwiel-alternatief Archimedes Drive grootschalig in productie

De Archimedes Drive van IMSystems kan straks grootschalig en wereldwijd worden geproduceerd dankzij een strategisch partnerschap met wereldspeler Linamar. IMSystems krijgt 3 miljoen euro van Finindus, Linamar en InnovationQuarter voor de commerciële lancering van het transmissiesysteem. En dankzij het lange-termijnpartnerschap met Linamar, een van ‘s werelds grootste onafhankelijke producenten van transmissiesystemen, kan IMSystems serieus opschalen richting massaproductie.

De robotica ontwikkelt zich razendsnel en toch zijn de transmissiesystemen de afgelopen 50 jaar nauwelijks veranderd. Daardoor blijven robots tot op heden relatief zwaar, complex, oncontroleerbaar en kostbaar. Met de Archimedes Drive introduceerde IMSystems naar eigen zeggen 'de eerste grote doorbraak in transmissiesystemen in een halve eeuw'. [De lezers van deze website zijn het daar niet helemaal mee eens, getuige de reacties onder dit eerdere artikel over de vinding]

Uitvinder Jack Schorsch: "Het ‘hart' van de robot functioneert nu veel nauwkeuriger, waardoor kracht stukken efficiënter wordt overgebracht, in een compacter formaat en tegen lagere kosten. Dat zorgt ervoor dat de bewegingen van robots nauwkeuriger, krachtiger en controleerbaarder worden. Met deze drive kan een productierobot tot 40% meer werk leveren in dezelfde tijd. Robotproducenten (kunnen nu o.a. deltarobots leveren met hogere bandbreedte) en robots produceren die veilig met mensen kunnen samenwerken."

IMSystems' wil de automatiseringsindustrie ontwrichten met zijn gepatenteerde Archimedes Drive. Linamar zet zijn ingenieursteam in om IMSystems bij te staan bij het ontwikkelen, testen en produceren van de drives. Het bedrijf investeert in het opzetten van productielijnen, van kleine batches tot massaproductie. Dit partnerschap biedt IMSystems op lange termijn de nodige ondersteuning, middelen en geloofwaardigheid om een betrouwbare partner te worden voor grote producenten van robotica over de hele wereld.

Linda Hasenfratz, CEO van Linamar: "Dit strategische partnerschap is een geweldige samenwerking tussen onze twee bedrijven om op de groeiende industriële roboticamarkt te concurreren. Gezien de groeiende wereldwijde trend van industriële automatisering en de voortdurende vraag naar betere, meer nauwkeurige roboticasystemen, verwachten we snel te kunnen schalen. IMSystems is een echte marktleider op dit gebied, dat geen serieuze doorbraak of significante innovatie heeft gekend in decennia."

Na jaren van ontwikkeling, in samenwerking met toonaangevende roboticafabrikanten, start IMSystems vanaf 2022 met de commerciële productie; daarbij zal het worden ondersteund door de langdurige productieverbintenis van Linamar. Naast productiecapaciteit zal de Series-A-investering IMSystems toegang geven tot in-house-expertise die door de nieuwe strategische partners wordt geleverd.

Development-kit nu te bestellen

Om de adoptie van de aandrijftechnologie bij klanten te versnellen, heeft IMSystems ‘development-kits' ontworpen, die het toekomstige klanten makkelijk maken om de technologie uit de eerste hand te evalueren en te ervaren waarom deze zich onderscheidt van traditionele aandrijfoplossingen. De kits kunnen bij IMSystems worden besteld via https://imsystems.nl/development-kit.

Schorsch over de nieuwe investeerders: "Dit consortium brengt veel meer dan alleen kapitaal aan tafel. Van Finindus' wortels en relaties in de Vlaamse staalindustrie, via Linamars wereldwijde capaciteit om hoogwaardige, performante onderdelen te produceren, tot het toonaangevende inzicht van ABB, hebben we diepgaande toegang tot het volledige proces, van ruwe staal tot de robots van onze klanten op de fabrieksvloer. Dat is een concurrentievoordeel dat moeilijk te evenaren is."

Hans Maenhout, investeringsdirecteur bij Finindus: "In de aanloop naar deze investering volgen we IMSystems al een tijdje en we zijn onder de indruk van de manier waarop het team de technologische roadmap uitvoert en de prestaties en duurzaamheid van hun innovatieve aandrijfsysteem aantoont. Het gebeurt niet vaak dat je een echt baanbrekend idee tegenkomt in de ontwikkeling van hardware. Deze investeringsronde vult het team verder aan door productiecapaciteiten van wereldklasse (Linamar), product- en toepassingsknowhow (ABB) en materiaaldeskundigheid (Finindus/OCAS) samen te brengen, dit alles gecombineerd met zeer sterke banden met het lokale roboticanetwerk en ervaring met groeiende deeptechbedrijven zoals IMSystems."