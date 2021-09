Dethlef Pieters nieuwe voorzitter VOMI

Dethlef Pieters is verkozen tot nieuwe voorzitter van branchevereniging VOMI voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie. Hij volgt Jeroen Maan op die de vereniging als boegbeeld opnieuw heeft gepositioneerd. Meindert Jongenengel is verkozen tot nieuw bestuurslid.

Het bestuur bestaat daarmee uit Dethlef Pieters, Daphne Holtappel (penningmeester, Conservator Group), Toine Roks (Spie Nederland), Ivo van Vliet (Equans Nederland), Bastiaan Spoelstra (Bilfinger Industrial Services Nederland), Dennis Zijlmans (Mourik Services) en Meindert Jongenengel (Croonwolter&dros).

Pieters is in het dagelijks leven werkzaam als directeur van Visser & Smit Hanab. Tot voor kort was hij vicevoorzitter en secretaris van de VOMI. In zijn nieuwe rol verwacht de nieuwe voorzitter het huidige beleid te continueren, waarbij gewerkt wordt aan gelijkwaardige samenwerking in de keten en versterking van de leden. Daarbij richt de aandacht zich op de kernthema's veiligheid, arbeidsmarkt, professionalisering en optimalisatie.