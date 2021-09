Nikon opent zijn eerste Europese BioImaging Lab in Leiden

Nikon gaat zijn eerste BioImaging Lab (NBIL) in Europa openen. Voortbouwend op het succes van het NBIL in Massachusetts (VS) en het onlangs geopende NBIL in Fujisawa (Japan), heeft Nikon ervoor gekozen om het Europese NBIL te vestigen in het Leiden Bio Science Park, het grootste leven wetenschapscluster in Nederland.

NBIL-manager Volodymyr Nechyporuk-Zloy: "We zijn erg enthousiast dat we op het punt staan ​​de nieuwe NBIL te lanceren in een van de top vijf van meest succesvolle life sciences-parken in Europa. Onze boodschap aan de vele life science- en zorgbedrijven in de omgeving: we komen eraan en willen uw technologie ondersteunen. NBIL-Leiden biedt geavanceerde, volledige beeldvormingsserviceoplossingen, evenals de diensten van deskundige biologen en microscopisten, die beschikbaar zijn voor het leveren van hoogwaardige celcultuur, monstervoorbereiding, data-acquisitie en data-analyse. NBIL-Leiden is er om u op aanvraag deskundige beeldvormingsondersteuning te bieden."

NBIL-Leiden zal particuliere bedrijven en academische instituten de mogelijkheid bieden om de nieuwste microscooptechnologie te gebruiken, kernvaardigheden te ontwikkelen in een breed scala van monstervoorbereiding en microscopische beeldvormingsexperimenten, en hun netwerkmogelijkheden te vergroten via vergelijkbare gemeenschappen in heel Europa. Ondersteuning omvat Nikon's marktleidende systemen voor confocale microscopie met superresolutie en beeldvorming met hoge inhoud. Verder wordt de geavanceerde beeldanalysedienst op krachtige werkstations met dataopslag- en beheersystemen geleverd.

Directeur van Stichting Leiden Bio Science Park, Ida Haisma: "Wij zijn van mening dat de gedeelde diensten die Nikon via deze faciliteit biedt, zeer gunstig zullen zijn voor de aantrekkelijkheid van het LBSP. Het zal ook de transformatie van het LBSP naar een Innovation District een boost geven! Daarnaast zal het NBIL een lang gekoesterde wens vervullen van veel start-ups en middelgrote bedrijven en onderzoekers van de verschillende instituten die op het LBSP zijn gevestigd."