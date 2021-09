Lodewijk Asscher benoemd als aanjager voor het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

Lodewijk Asscher is benoemd tot aanjager van het nieuwe Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn. In dit landelijk centrum bundelen de Koninklijke Marechaussee, de Politieacademie, hogeschool Saxion, de Universiteit Twente en Aventus samen met de gemeente Apeldoorn en Apeldoornse bedrijven hun kennis en ervaringen op het gebied van veiligheid en digitalisering. Daarmee vormt dit centrum een unieke samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en de werkpraktijk.

In het kenniscentrum kan straks aanstormend talent van de Politie en Koninklijke Marechaussee kennismaken met de nieuwste forensische digitale opsporingstechnieken en digitale aanpak van ondermijning. Maar ook medewerkers van maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen er op maat gesneden onderwijstrajecten volgen op het terrein van cyber security en cyber crime, die bijdragen aan een veilige- en verantwoorde toepassing van sleuteltechnologieën. Ook kunnen straks studenten studeren voor de bachelor Integrale Veiligheidskunde en als zij klaar zijn doorstuderen in een op maat gesneden masterprogramma.

Onderwijs- en onderzoeksprogramma

In aanloop naar een nationaal kenniscentrum zijn er door de deelnemers verschillende initiatieven gestart. Zo loopt er bij Universiteit Twente een onderzoeksproject voor ondernemers en is hogeschool Saxion dit schooljaar gestart met de opleiding Integrale Veiligheidskunde in Apeldoorn. Daarnaast bereiden alle partijen een nieuw onderwijs- en onderzoeksprogramma voor dat komende jaren in Apeldoorn vorm krijgt.

Lodewijk Asscher gaat zich, gezien de urgentie van deze thema's op landelijk niveau, de komende 12 maanden inzetten als aanjager voor het Centrum. Lodewijk Asscher: "Veiligheid is steeds meer digitale veiligheid geworden. De afgelopen jaren zag ik vanuit de Haagse politiek de urgentie toenemen om hier wat aan te gaan doen. Ik wil me daarom inzetten om dit centrum een succes te maken. Straks is Apeldoorn de plek waar nieuwe innovatie plaatsvindt en de medewerkers van de toekomst op dit relevante thema worden opgeleid".

Samenwerking

Apeldoorn is verheugd dat Lodewijk Asscher wil bijdragen aan de ontwikkeling van dit centrum. Wethouder Jeroen Joon: "Ontwikkelingen op het terrein van digitalisering en informatietechnologie gaan razendsnel. Dat geeft veiligheidsrisico's bij bedrijven waar ik dagelijks mee spreek. Het is daarom van belang dat we in een brede coalitie van kennisinstellingen en bedrijven gedegen samenwerken aan deze opgave."

Ineke van Oldeniel, vice-voorzitter College van Bestuur hogeschool Saxion onderstreept deze opgave. "Apeldoorn is nu al de stad waar veiligheidsfunctionarissen worden opgeleid. De kracht van dit nieuwe initiatief zit in de blijvende verbreding van ons onderwijsaanbod en de ambitie van de partners om hierin samen hoge kwaliteit te leveren. Op het gebied van digitale veiligheid is een chronisch te kort aan medewerkers. Alleen al de Nationale Politie zoekt in de komende vijf jaar 17.000 nieuwe medewerkers. Bij Defensie staan jaarlijks 8.000 vacatures open en worden er slechts 4.000 ingevuld. Talloze bedrijven, groot en klein, kampen met moeilijk vervulbare vacatures. De vraagstukken zijn dus enorm, net zoals de urgentie."