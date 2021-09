ASML geeft 65-jarig TU/e hightech-cadeaus ter waarde van enkele miljoenen

Eindhoven University of Technology viert dit jaar het 65-jarig bestaan. ASML, een van de belangrijkste partners van de universiteit, geeft de TU/e daarom vier hightech verjaardagscadeaus. Die zullen vooral gebruikt worden door onderzoekers van het nieuwe Eindhoven Hendrik Casimir Institute.

De totale waarde van de donaties is circa 3,5 miljoen euro. Een van de cadeaus is een CD-SEM (critical dimension scanning electron microscope). Dit apparaat dient om op nanoschaal afmetingen te controleren van lithografisch gemaakte fotonica-elementen. Daarnaast krijgt de universiteit een ‘direct laser write lithography' systeem. Dit systeem maakt micropatronen met een ultraprecieze laserstraal. De twee apparaten zullen komen te staan in het NanoLab van de universiteit, en zullen een belangrijke rol krijgen in het onderzoek naar microchip-technologieën van de toekomst. Tot slot financiert ASML de inrichting van nieuwe studentenlabs en neemt het onderhoud van de ASML-scanner van de TU/e voor rekening.

"We hopen dat deze apparaten de onderzoekers en studenten van de TU/e in staat zullen stellen de grenzen van de kennis te verleggen en wetenschappelijke doorbraken te realiseren, en zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst. Want dat is de kracht van technologie. En we hopen dat het de TU/e-studenten nog meer hightech-kennis oplevert," zegt Frank Schuurmans, Vice-President research bij ASML.

Natuurkundige Robbert Dijkgraaf opende het Eindhoven Hendrik Casimir Institute (EHCI) samen met Gerda Casimir, dochter van Hendrik Casimir.