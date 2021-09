Antea Group organiseert de langste dronevlucht van Europa

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group wil op korte termijn een internationale dronevlucht realiseren. De 750 kilometer lange dronevlucht ‘Xpedition New Horizons’ moet plaatsvinden tussen het Friese Oranjewoud en Kopenhagen. “Met deze uitdaging willen wij onder meer laten zien waar drones in de nabije toekomst veilig voor ingezet kunnen worden en wat dit aan waardevolle informatie kan opleveren voor het duurzamer maken van onze leefomgeving.”

Aan het woord is Coert Ruseler, Businesslijndirecteur Milieu, Veiligheid & Gezondheid van Antea Group . "De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Hierbij komt het nodige kijken. De vlucht moet allereerst veilig gebeuren. Wij onderzoeken per land wat hiervoor nodig is en wat er qua traject mogelijk is. Je vliegt over drie landen. Je moet onder meer weten hoe je soepel tussen verschillende netwerken kunt schakelen. En wij hebben toestemming nodig voor een dronevlucht door drie nationale luchtruimen. Alleen al de voorbereiding is een leerzame ontdekkingstocht."

Meedenken?

Dit pionieren past binnen het 1001-dagenplan waarmee het bureau de komende jaren inzet op innovatie, zichtbaarheid, human capital en duurzaamheid. Mark van Esterik, Changemanager Innovatie: "Antea Group gelooft in de kracht van innovatie en de bijdrage die we hiermee kunnen leveren aan een betere en duurzame samenleving, voor ons maar vooral ook voor de generaties na ons. Hierbij vinden we samenwerking erg belangrijk. Alleen samen kunnen we de wereld duurzamer maken. Om op korte termijn stappen te kunnen zetten, willen we graag een oproep doen aan onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners en kennisinstituten om mee te denken over het goed en veilig uitvoeren van onze dronevlucht."

70-jarig jubileum

Wanneer de dronevlucht precies gaat plaatsvinden, is nog niet bekend. "De plannen krijgen steeds meer vorm, maar er is ook nog het nodige werk te verzetten. Het is onze ambitie om de dronevlucht dit najaar te verwezenlijken. Dan vieren wij ons 70-jarig jubileum. Een dronevlucht vanuit de plaats van oprichting, Oranjewoud, naar de duurzaamste stad van Europa: dat is natuurlijk een prachtig verhaal en een prachtige mijlpaal", aldus Ruseler.



Antea Group investeert al enkele jaren in dronetechnologie. Zo zet Antea Group drones in (waaronder robothond Spot) voor de inspectie van kunstwerken, industriële sites en de monitoring van verkeersituaties. Het bureau is daarnaast partner in de Dutch Drone Delta.