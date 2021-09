In Delft opent KD Lab voor hightech bedrijven

In Kabeldistrict Delft is het KD Lab geopend: een plek waar hightech start-ups en scale-ups kunnen werken in een gezamenlijk bedrijfspand. De eerste bewoners zijnTurff, MRT engineering en SDC engineering.

Begin 2021 opende op hetzelfde terrein al de KD Campus, een plek voor studententeams verbonden aan de TU Delft. Zij ontwikkelen en bouwen hier aan verschillende prototypes van waterstofauto's, zonne-raceauto's of boten die meedoen aan wereldwedstrijden.

"Het KD Lab past goed bij de ontwikkeling van Kabeldistrict en Schieoevers Noord. Hier willen wij de innovatieve high-tech maakindustrie voor Delft verder stimuleren. Dit is één van de plekken waar ontwikkeling mogelijk is. De twintig box-in-box units die nu gerealiseerd zijn, staan hier in principe voor 10 jaar", aldus Thomas Piekhaar, projectleider KD Lab namens Kabeldistrict.

Het KD Lab is onderdeel van Schieoevers, Maakstad aan de Schie. Een nieuw stuk stad waar straks wordt gewoond en gewerkt aan innovatieve oplossingen. In Kabeldistrict worden de aankomende jaren 3.200 tot 3.500 woningen en ruim 1.000 arbeidsplaatsen gerealiseerd door ontwikkelcombinatie Amvest en Kondor Wessels Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels).



Het KD Lab is ontwikkeld in samenwerking met No.ARCH en Respace. No.Arch is verantwoordelijk voor het architectonische ontwerp. Respace heeft dit ontwerp als maatwerk bouwpakket uitgewerkt in hun box-in-box bouwsysteem en op locatie geassembleerd. De toegevoegde ruimten in de hal zijn circulair gerealiseerd. Het KD Lab kan na verloop van tijd worden gedemonteerd en op een nieuwe plek opgebouwd.



Kabeldistrict wordt de komende jaren getransformeerd tot een stadswijk waar werken, wonen, leren en maken samenkomen. Er komen woningen, voorzieningen en bedrijfsruimten. In het plan is in totaal is 70.000 m² opgenomen voor bedrijfsruimten, commercieel en maatschappelijk vastgoed. Daarvan is de helft gereserveerd voor innovatieve maakbedrijven, die zich voornamelijk bezig houden met het ontwerpen en produceren van prototypen van hightech-innovaties. Daarnaast is een kwart bestemd voor vakonderwijs op het gebied van techniek en technologie. Want hightech betekent banen op elk niveau, van mbo tot universiteit. Zodat wat op de TU Delft wordt bedacht, ook ontwikkeld, gebouwd en onderhouden kan worden.