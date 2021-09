LeydenJar Technologies haalt 22 miljoen euro op voor doorontwikkeling duurzame superbatterij

Start-up LeydenJar Technologies heeft in een nieuwe investeringsronde 22 miljoen euro opgehaald om technologie door te ontwikkelen en op te schalen. Hiermee bereidt LeydenJar zich voor op massaproductie tegen een competitieve prijs. De technologie zorgt volgens LeydenJar voor batterijen met 70% meer energieopslag dan de beste batterijen die nu in de markt aangeboden worden.

Met de nieuwe financiële injectie kan de start-up de technologie verder ontwikkelen, het product klaarmaken voor massaproductie en besparen op de kostprijs. LeydenJar haalde het bedrag op bij Nederlandse en Amerikaanse durfinvesteerders en kreeg een extra steun in de rug van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met een subsidie van ruim 5 miljoen euro.

85% lagere footprint

Met de batterijtechnologie van LeydenJar is een elektrische wagen geschikt voor snelladen, zodat je binnen een kwartier weer op de weg bent. Ook is het maakproces van de batterijen fors duurzamer is dan van ‘gewone' li-ion batterijen: er komt tot 85% minder CObij vrij.

Personele groei

Sinds LeydenJar in 2016 vanuit TNO is ontstaan zet het vol in op groei en doorontwikkeling van de technologie. Hierbij is het vergroten van de levensduur van de batterij een cruciale stap in de ontwikkeling, alsmede het opschalen van de fabriek in Eindhoven. Bovendien heeft het techbedrijf mensen nodig om die ontwikkeling te kunnen maken. Werken er nu nog zo'n 20 mensen bij het bedrijf, door deze investering verwacht LeydenJar over 1,5 jaar naar ten minste 70 fte door te groeien.

Toetreders in deze Series A investeringsronde zijn Yard Energy, Catalus Capital, Invest-NL, ING Sustainable Investments en Somerset Capital Partners. Bestaande investeerders (onder anderen Bom en Doen participaties) investeren ook verder.