Thal Technologies investeert in nieuwe Long Board SMT-lijn

Thal Technologies, ontwikkelaar en producent van LED verlichting en thermisch beheer van elektronica producten, heeft een investering gedaan in een snelle SMT-lijn die PCB-lengtes tot 1200mm kan verwerken.

Thal Technologies beschikte reeds over 6 SMT-lijnen die zowel alle standaard als long board toepassingen tot een lengte van 1500mm kunnen verwerken. In totaal beschikte men over een capaciteit met een output van meer de 120 miljoen component plaatsingen op jaarbasis.

Dit machinepark levert het bedrijf een enorme flexibiliteit en tal van mogelijkheden om gelijktijdig verschillende producten te maken en klanten te bedienen. Maar Thal Technologies blijft jaar na jaar investeren om nog breder en sneller kunnen in te spelen op de noden van de markt. Dit leidde tot de aankoop van haar zevende elektronica productielijn met als centrale machine de nieuwe Essemtec PUMA die een PCB lengte tot 1200mm kan verwerken.

De nieuwe lijn bestaat uit een loader/destacker, gevolgd door een Autotronik AP1200 Long Board Screenprinter, de Essemtec PUMA bestukkingsmachine en de Zonda 9 zone convectie reflow oven. Van onbestukte PCB tot gesoldeerd eindresultaat in een volledig automatisch proces waarbij de Essemtec PUMA gebruik maakt van de nieuwste hard- en software features.

"We werken al zeer lang samen met Essemtec en Smd-Tec", zegt Ronald Kunneman, Algemeen Directeur van Thal Technologies. "De Puma was voor ons evenwel een nieuwe machine maar wist ons te overtuigen door de hoogstaande hardware opbouw en de output. In vergelijking met de vorige generatie machines zien we dat aan het aspect snelheid een grote voortuitgang is geboekt."

Tom Van Tongelen, zaakvoerder van Smd-Tec is zeer tevreden met de samenwerking tussen beide bedrijven. "Het is vandaag de dag uitzonderlijk dat een huwelijk langer dan 10 jaar stand houdt en zijn dankbaar voor de loyaliteit", zegt hij. "Het is dan mede dankzij de blijvende investeringen in ons aanbod en de inzet van ons lokaal Smd-Tec Service team dat wij kunnen zorgen voor deze langdurende klanttevredenheid."