[Re]Connect Event in Eindhoven en Brussel

In het verleden organiseerde NI (National Instruments) jaarlijks de NIDays in de Benelux. Een conferentie over test- en meettechnologieën voor ingenieurs, wetenschappers en managers. Nu NI met dit evenement gestopt is, en de distributie van de NI producten grotendeels door CNRood overgenomen, springt CNRood in dit gat

Op 23 september organiseert CNRood met hulp van NI en diverse Integration Partners het [Re]Connect Event, vergelijkbaar met de NIDays. In Eindhoven, op de Brainport Industries Campus. De week erna, op 30 september, vindt dit evenement plaats in het Technopolis in Mechelen, bij Brussel.

In de ochtend presenteren CNRood en NI de nieuwste test en meettechnologie ontwikkelingen, onder andere over LabVIEW. In de middag tonen de Integration Partners hun test- en meettoepassingen.



Tevens bestaat de mogelijkheid om ingenieurs, wetenschappers en managers gedurende de gehele dag te spreken op de beursvloer. Daar tonen CN-Rood, NI en de Integration Partners hun toepassingen. Deelname voor bezoekers is gratis.

Registreren (gratis) is nu mogelijk.