Lightyear opent locatie in Venray voor de productie van zonnedaken

De Nederlandse zonne-auto pionier Lightyear heeft een productielocatie gevonden voor de verdere industrialisatie van de zonneceltechnologie en de productie van zonnedaken. 1 augustus heeft het bedrijf zijn intrek genomen in het gebouw van Inalfa Roof Systems te Venray in Limburg. Het hoofdkantoor van Lightyear blijft in Helmond.

De door Lightyear gepatenteerde technologie van de zonnedaken is gecertificeerd op automotive standaarden en ontwikkeld voor serieproductie. Lightyear heeft besloten om de zonnedaken zelf te gaan produceren omdat het een strategisch en onderscheidend onderdeel is van haar bedrijfsmodel en geldt als een belangrijk onderdeel van haar patent portfolio. Daarnaast heeft het bedrijf in de afgelopen jaren unieke kennis opgebouwd over het productieproces. Het product voldoet aan de validatie eisen (waaronder crash-, warmte- en trillingstesten) en is daarmee klaar voor industrialisatie en opschaling.



Inalfa Roof Systems is wereldwijd de tweede grootste leverancier van schuif- en panoramadaken voor de automobielmarkt. Onlangs heeft het bedrijf besloten haar productie te verhuizen naar Polen, waardoor er kantoor- en productieruimte is vrijgekomen, die Lightyear deels overneemt.



"Er is al een schat aan testapparatuur aanwezig", zegt COO Hans Heijmans. "Inalfa heeft hooggekwalificeerd automotive personeel met vele jaren aan kennis en ervaring in de toeleveringsketen. Daarnaast kan Lightyear regionaal nog meer samenwerken met bedrijven, scholen en universiteiten in de omgeving."