Cadmes gaat deel uitmaken van de Bechtle Groep

Uwe Burk van Bechtle (l) en Gerbert Thelissen van Cadmes

Cadmes Benelux gaat deel uitmaken van Bechtle, het grootste Duitse IT-systeemhuis met additionele e-commerce dochterondernemingen in 14 Europese landen. Hiermee wordt de marktpositie van Bechtle als Solidworks partner en leverancier van productontwikkelingsoplossingen op het gebied van Product Lifecycle Management (PLM) uitgebreid naar de Benelux. De CAD/CAM/PLM resellers van de Bechtle Groep bestaan verder uit SolidLine, Solidpro, Coffee, HCV Data en DPS Software in Duitsland, Planetsoftware in Oostenrijk en Solid Solutions in Zwitserland. En binnenkort dan ook Cadmes in Nederland en België. In totaal werken er bij deze resellers 880 medewerkers. De Bechtle Groep is nu 11 jaar partner voor Solidworks-portfolio en heeft daardoor de hoogste certificeringstatus.



Cadmes blijft Cadmes Gerbert Thelissen blijft CEO van Cadmes. Samen met COO Anoek Schellings, CFO Wouter van Erp en CTO Bas Koomen blijven zij het directieteam vormen. Wiek Schellings, oprichter en president van Cadmes, verlaat het bedrijf gezien zijn geplande pensioen. Cadmes blijft actief onder de gevestigde naam.



Schellings: "Als oprichter van Cadmes heb ik de afgelopen 30 jaar met inspiratie de CAD/CAM-technologie zien ontwikkelen tot wat we nu PLM-systemen noemen. Fascinerend om te zien hoe creatief onze klanten deze technologie ingezet hebben om innovatief en productief mee te blijven spelen met de top van de internationale ontwerp- en maakindustrie. Nu PLM meer en meer een onderdeel wordt van een groter IT-domein, is het een logische stap om aansluiting te zoeken bij een partner die dit al jaren met groot succes internationaal uitrolt. Bechtle is daarom voor Cadmes een ideaal business platform voor de volgende groeifase."