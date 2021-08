Copa-Data viert wereldwijde uitbreiding

"Met zenon 10 hebben we het perfecte platform om productiesystemen in IT te introduceren", zegt Copa-Data-oprichter en CEO Thomas Punzenberger."

De vraag naar digitalisering is er tijdens de pandemie niet minder op geworden. In feite is het juist toegenomen. Automatiserings- software- en digitaliserings- leverancier Copa-Data heeft dit in 2020 aan de lijve ondervonden: de omzet werd verhoogd, het team verder uitgebreid en werden er investeren in nieuwe dochterondernemingen gedaan.

Nu doet het bedrijf nog eens een investering van 10 miljoen euro voor het hoofdkantoor in Salzburg (Oostenrijk). Het bedrijf voorziet een toenemende vraag naar digitalisering in de kernmarkten manufacturing, energy en infrastructure, waarmee het vorig jaar 54 miljoen euro omzet genereerde.

Ondanks de wisselende economische omstandigheden in de kernsectoren, realiseerde het bedrijf in 2020 een groei van zes procent ten opzichte van de jaaromzet. Deze groei betekent volgens CEO Thomas Punzenberger een toenemende behoefte aan digitale tools om bedrijven te ondersteunen in de vluchtige marktomstandigheden van vorig jaar.

Het bedrijf breidde zijn personeelsbestand uit tot 300 werknemers wereldwijd. Onder meer werd een nieuw team opgezet om de nieuwste dochteronderneming te leidengevestigd in Riyadh (Saoedi-Arabië).

De resultaten hebben geleid tot verdere investeringen in het hoofdkantoor van het bedrijf in Salzburg, Oostenrijk. In oktober 2020 is de basis gelegd voor een energiezuinige faciliteit die plaats biedt aan nog eens 120 werknemers. Het state-of-the-art gebouw moet Copa-Data in staat stellen om haar wereldwijde dochterondernemingen en distributeurs beter te ondersteunen door middel van administratieve functies, terwijl ook de thuisbasis waar zenon wordt ontwikkeld en ontworpen, verbeterd wordt.

Het zenon softwareplatform is een tool voor data capture, analyse, machinebesturing en automatisering. Zenon kan worden geïmplementeerd in productiefaciliteiten, energienetten en infrastructuurprojecten. In mei 2021 werd een grote release beschikbaar gesteld, zenon 10. Deze versie biedt een geïntegreerde totaaloplossing, die is ontwikkeld om gebeurtenissen op te lossen die zich in de afgelopen twaalf maanden hebben voorgedaan.

In Nederland wordt Copa-Data vertegenwoordigd door SigmaControl.