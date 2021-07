Rockwell Automation finalist voor de Microsoft Internet of Things Partner of the Year Award 2021

Rockwell Automation is genomineerd als finalist voor de Microsoft Internet of Things Partner of the Year Award 2021. Het bedrijf verdiende deze erkenning in het netwerk van top Microsoft-partners met 'uitmuntendheid in innovatie en de implementatie van klantoplossingen op basis van Microsoft-technologie'. De Microsoft Partner of the Year Awards zijn een erkenning voor Microsoft-partners die in het afgelopen jaar uitmuntende, op Microsoft-producten gebaseerde oplossingen hebben ontwikkeld en gerealiseerd. De awards zijn in verschillende categorieën onderverdeeld. De winnaars zijn gekozen uit meer dan 4.400 nominaties uit ruim 100 landen wereldwijd. Rockwell Automation werd genomineerd voor zijn oplossingen en services voor IoT .



De Internet of Things Partner of the Year Award 2021 is een erkenning voor Microsoft-partners die op basis van intelligente cloud en edge-innovaties efficiënte oplossingen zoals Azure, IOT en edge-apparatuur voor zijn klanten ontwikkeld en geïmplementeerd hebben. Deze oplossingen helpen bedrijven bij het snel verbeteren van hun activiteiten omdat ze inzicht geven in hun digitale assets; bijvoorbeeld waar deze zich bevinden en of er onderhoud noodzakelijk is. Zo kan zero downtime gewaarborgd worden, waardoor de bedrijfsresultaten verbeteren.



"We vinden het een hele eer om deze erkenning van Microsoft te ontvangen", zei Blake Moret, CEO van Rockwell Automation. "Rockwell is altijd heel resultaatgericht en in de samenwerking met Microsoft kunnen we dat echt laten zien. Met de intelligente industriële systemen die wij bieden, besparen onze klanten direct op kosten voor de infrastructuur, versnellen ze de time-to-value en realiseren ze een hogere productiviteit."



Rodney Clark, corporate vice-president, Global Partner Solutions, Channel Sales en Channel Chief van Microsoft: "Deze opmerkelijke partners hebben blijk gegeven van hun grote betrokkenheid bij het ontwikkelen van wereldklasse cloud-to-edge oplossingen voor hun klanten. Ze zijn de beste en slimste partners die ons ecosysteem te bieden heeft.'