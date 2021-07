Van Doren Engineers neemt Van Lente Systeemintegratie over

Van Doren Engineers (380 medewerkers) in Boekel heeft Van Lente Systeemintegratie (170 medewerkers) in Deventer overgenomen. “We behouden onze gedeelde cultuur, identiteit en kernwaarden: laagdrempelig en informeel.”

Van Lente richt zich vanuit vier locaties in oost en noord Nederland op de pijlers elektrotechniek, industriële automatisering en gebouwautomatisering. Van Doren richt zich vanuit zeven locaties in midden en zuid Nederland op de pijlers elektrotechniek, industriële automatisering en productie-ICT. "De overname is een strategisch slimme zet voor beide bedrijven", stelt Jos van Doren, algemeen directeur van Van Doren."Met de samenwerking vullen we elkaar goed aan. We bedienen al dezelfde klantengroepen, zoals opdrachtgevers uit de voedingsmiddelenindustrie.

Geen natuurlijke opvolger

Van Lente werd opgericht in 1933. Directeur Cor de Best: "Een natuurlijke opvolger heb ik niet, dus zocht ik naar een partij die dezelfde familiewaarden deelt om zo de continuïteit van ons bedrijf te borgen. En daarmee de toekomst van onze 170 medewerkers. De match met Van Doren Engineers was snel gevonden. We kennen elkaar al door en door en hebben veel overeenkomsten, zowel organisatorisch als in onze manier van denken en doen. We versterken elkaar op geografisch en technisch vlak. Door die krachten te bundelen werken we verder aan ons gezamenlijk doel: niet de grootste, maar de beste systeemintegrator van Nederland worden."

Landelijke dekking

Van Lente Systeemintegratie behoudt zijn bedrijfsnaam en blijft zelfstandig opereren met de bestaande teams vanuit Deventer, Reeuwijk, Groningen en Nieuwleusen. Klanten en relaties van het bedrijf behouden hun aanspreekpunten. De Best blijft directeur en neemt plaats in de Van Doren Holding. Jos van Doren: "Wat onze klanten van de samenwerking merken? Een landelijke dekking en een toename van onze engineerings- en montagecapaciteit. Daarnaast kunnen we specialistische diensten zoals productie-ICT, meet- en regeltechniek en het optimaliseren van fabriekssoftware makkelijker door ontwikkelen."