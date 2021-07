Cyril Perducat nieuwe CTO van Rockwell Automation

Rockwell Automation heeft Cyril Perducat benoemd tot Chief Technology Officer. Hij rapporteert aan CEO Blake Moret. Perducat is afkomstig van Schneider Electric waar hij 25 jaar gewerkt heeft.

Zijn laatste functie daar was executive vice-president Internet of Things en Digital Offers. Perducat heeft een lange carrière als technologiestrateeg achter de rug met name bij aanbieders die actief zijn op het gebied van systemen, software, netwerken en oplossingen.

"Cyril heeft een passie voor innovatie en voor het bouwen van teams. Bovendien is hij zeer ervaren in het behalen van succesvolle resultaten op basis van doelgericht verandermanagement", zegt Moret. "In zijn carrière heeft hij zich vooral gericht op het ontwikkelen van vernieuwende oplossingen voor de verbetering van productietechnologie. Ik heb er alle vertrouwen in dat zijn ervaring ons helpt bij het behalen van veel nieuwe toegevoegde waarde voor onze klanten."

Perducat volgt Sujeet Chand op die onlangs zijn pensionering aankondigde. Chand was sinds 2005 in dienst als Chief Technology Officer bij Rockwell Automation. Tijdens zijn loopbaan van meer dan 35 jaar bij het bedrijf heeft hij uiteenlopende leidinggevende posities bekleed. In zijn meest recente functie was hij verantwoordelijk voor de leiding over de technische innovatie, de ontwikkeling van gemeenschappelijke architecturen, talent management en de wereldwijde ontwikkeling van activiteiten met behulp van het ecosysteem van strategische allianties en partnerships. Totdat hij aan het einde van het kalenderjaar met pensioen gaat, blijft hij met Perducat samenwerken.