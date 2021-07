Valmet Automotive gaat Lightyear One produceren

Lightyear heeft een intentieverklaring ondertekend met Valmet Automotive Inc., een van 's werelds grootste autofabrikanten. De Finse contract producent gaat de Lightyear One serie van het Nederlandse technologiebedrijf produceren.

CEO Lex Hoefsloot van Lightyear: "Valmet Automotive is een geweldige partner, heeft een bewezen staat van dienst en meer dan een decennium aan ervaring in de productie van elektrische voertuigen. Bovendien is er een goede culturele match met ons bedrijf. We zijn enorm trots dat we met Valmet Automotive de Lightyear One gaan produceren."

Valmet is een EV-pionier en heeft ervaring met het begeleiden van start-up en scale-up bedrijven naar productie. Meer dan 1,7 miljoen voertuigen hebben de productielijnen van Valmet Automotive in Uusikaupunki, Finland verlaten, waaronder Mercedes-Benz, Saab en Porsche. Daarnaast heeft het bedrijf een eigen productielijn voor batterijen en heeft het onlangs veel geïnvesteerd in bijkomende engineering- en testcapaciteiten voor EV-aandrijving ontwikkelingen.



"Wij staan klaar om nieuwe ontwikkelingen te verkennen op het gebied van autoproductie en zijn daarom verheugd dat Lightyear ons heeft geselecteerd als productiepartner", zegt Olaf Bongwald, CEO van Valmet Automotive.

De eerste prototypes van het Lightyear One-model worden in januari 2022 in Finland gebouwd.