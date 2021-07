Jeroen Gielens nieuwe Managing Director TMC Eindhoven

Jeroen Gielens is aangesteld als Managing Director bij hightech consultancybedrijf TMC in Eindhoven. In zijn rol zal hij zich focussen op het uitbouwen van het klantenbestand en het verkennen van nieuwe markten om de groeiambitie van TMC kracht bij te zetten.

Gielens heeft ruim 14 jaar ervaring in de technische detachering en consultancy bij YER en ENTER. In eerdere rollen als commercieel directeur heeft hij zich onder andere gericht op het opzetten van een nieuwe business entiteit. Met deze kennis wil hij het team in Eindhoven naar een hoger plan tillen.

"Bij TMC staan duurzame relaties en transparantie centraal. We merken dat klanten ook steeds meer behoefte hebben aan een businesspartner, geen leverancier. Ik zie ernaar uit om deze rol verder vorm te geven en echt de schakel te worden tussen mens en techniek", aldus Jeroen Gielens. Met de aanstelling van Gielens wil TMC extra focus leggen op Eindhoven om daar de groei door te zetten.