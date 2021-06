Kiwa biedt onderdak aan grootste waterstof- en warmtepomplaboratorium in Europa

Kiwa investeert tientallen miljoenen euro in de uitbreiding en verduurzaming van de locatie in Apeldoorn. Het wereldwijd opererende bedrijf op het gebied van Testen, Inspectie en Certificering (TIC) breidt het laboratorium uit met allerlei testfaciliteiten, zoals op het gebied van waterstoftechnologie en het Internet of Things (IoT). Ook biedt de locatie ruimte aan het grootste warmtepomplaboratorium van Europa.

Dit lab wordt volledig geautomatiseerd ingezet voor het testen van verschillende soorten warmtepompen. "Het warmtepomplaboratorium is gebaseerd op de allerlaatste technologie, zodat wij ook warmtepompen met brandbare koelmiddelen, zoals propaan, kunnen testen", zegt Vice President Jan PieterBijkerk. "In 2021 willen wij deze faciliteiten verder uitbreiden, zodat ook elektrische veiligheidstesten voor warmtepompen kunnen worden uitgevoerd. Daarmee kan op één locatie niet alleen de prestatie, maar ook de veiligheid worden getest en gecertificeerd op basis van internationale standaarden."

De oplevering van het gerenoveerde gebouw en alle nieuwe voorzieningen staat gepland voor de zomer van 2021. "We breiden onze locatie in Apeldoorn op verschillende onderdelen uit", zegt Bijkerk. "Niet alleen om een moderne en aantrekkelijke werkomgeving te creëren voor onze medewerkers, maar ook om nieuwe technologieën te kunnen toepassen. Zo spelen we in op de ontwikkeling dat steeds meer fabrikanten van Internet IoT-apparatuur - zoals ‘slimme' deurbellen, thermostaten, verlichting of koelkasten- de cybersecurity van hun producten willen laten testen door een onafhankelijke partij."

Waterstoftechnologie

Kiwa is er van overtuigd dat waterstoftechnologie een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de energietransitie. Recent werd er door energiebedrijven bij de overheid op aangedrongen om waterstoftoepassing in bestaande situaties mogelijk te maken. Kiwa wil met haar investeringen in waterstoflaboratoria bijdragen aan het veilig toepassen van waterstof in het kader van de noodzakelijke energietransitie. Het bedrijf leverde een gelijksoortige bijdrage in de overschakeling van stadsgas naar aardgas in de jaren zestig. "Wij willen een duurzame partner zijn die op basis van hoogwaardige kennis telkens bijdraagt aan de transitie naar steeds schonere energievoorziening."



Er wordt een nieuwe teststraat voor waterstofleidingen en -componenten gebouwd en trainingsruimtes en laboratoria voor het testen en keuren van producten die geschikt zijn voor waterstof. Kiwa biedt organisaties verder de mogelijkheid om de toegevoegde waarde van waterstoftoepassingen te ontdekken, onder meer met behulp van experimenten. Zij krijgen zo meer inzicht in wat het bijvoorbeeld betekent als waterstof deel gaat uitmaken van een huishouden en een cv-ketel zijn energie uit waterstof haalt. Ook gaat Kiwa in samenwerking met de energiesector, monteurs opleiden voor het ombouwen van aardgas gestookte toestellen naar waterstof.

Fire Laboratorium

Ook komt er een Fire Laboratorium. In de bijbehorende rooktunnel, brandkamer en andere testopstellingen worden detectoren en brandalarmen op basis van Europese normen getest. Zo kan Kiwa producten van organisaties sneller certificeren en doorlooptijden verkorten. Ook wil zij het bedrijf lektesten met brandbare koelmiddelen uitvoeren.



Ten slotte verhuizen ook de onderzoek- en testfaciliteiten voor de mobiliteitsinfrastructuur naar het nieuwe laboratorium. "Door het samenbrengen van de verschillende labs creëert Kiwa een state of the art laboratorium gericht op de wegenbouw, met als doel de verbetering van onder andere wegen, vliegvelden, bedrijfsterreinen en dijkbekledingen."

Duurzaam gebouw

Tijdens de verbouwing worden verschillende energiebesparende voorzieningen aangebracht die het pand duurzamer maken. Zo wordt het bestaande kantoorgebouw gerevitaliseerd. De isolatie wordt verbeterd en het dak bekleed met 1.000 zonnepanelen op het hoofdgebouw, de hallen en de nieuwe garage voor meetwagens die het wegennet van Nederland, eveneens een vitale infrastructuur, voortdurend inspecteren. Dit levert een vermogen op van 300.000 Kwh, waarmee Kiwa kan voorzien in 11 procent van haar elektriciteitsverbruik in Apeldoorn. Bovendien zal Kiwa door middel van warmte-krachtkoppeling 518 MWh stroom per jaar opwekken, waarbij de vrijkomende warmte van 1058 MWh wordt gebruikt om het gebouw te verwarmen.