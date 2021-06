Hans Smid nieuwe voorzitter van belangenorganisatie European Building Automation and Controls Association (eu.bac)

Schneider Electri heeft Hans Smid verkozen tot voorzitter van de European Building Automation and Controls Association (eu.bac).

Smid (36) neemt per direct het stokje over van Jean Daniel Napar, die de eu.bac zes jaar heeft geleid. Smid was Director of Digital Building bij Schneider Electric in België. Hij stimuleert teams om gebouwen en de elektrotechnische industrie te digitaliseren. De benoeming onderschrijft de focus van de belangenorganisatie op jong talent.

De European Building Automation and Controls Association sluit wil duurzame, veerkrachtiger, hyperefficiënte en op mensen ingerichte gebouwen realiseren om in te wonen en werken. Zo helpt de organisatie de industrie met het Buildings of the Future-framework enerzijds om aan duurzaamheids- en zakelijke verplichtingen te voldoen en anderzijds aan de verwachtingen van gebouwgebruikers.



Smid: "Wij helpen organisaties onder meer om te voldoen aan de Europese wet- en regelgeving. Daarnaast stimuleren we de digitale transformatie en bouwinfrastructuur ten behoeve van de economie en werkgelegenheid. Een ander speerpunt is betaalbare, betrouwbare en duurzame technologie toegankelijker te maken."