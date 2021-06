Volvo en Northvolt bundelen krachten voor batterijontwikkeling en -productie

Volvo Car Group is van plan een joint venture op te richten met het Zweedse batterijbedrijf Northvolt voor de ontwikkeling en productie van duurzamere batterijen, op maat gemaakt voor de volgende generatie volledig elektrische Volvo’s en Polestar’s.

Als eerste stap willen de bedrijven een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Zweden opzetten, dat in 2022 operationeel zal zijn, en waar de volgende generatie, state-of-the-art batterijcellen en voertuigintegratietechnologieën wordt ontwikkelen, specifiek ontwikkeld voor gebruik in auto's van Volvo en Polestar.

Vervolgens willen ze een gigafabriek bouwen ergens in Europa met een capaciteit van 50 gigawattuur (GWh) per jaar. Het is de bedoeling dat de productie in 2026 van start gaat. De fabriek, die voor 100 procent op schone energie moet gaan draaien, zal werk bieden aan zo'n drieduizend mensen. Over de locatie moet nog worden beslist.

Verder wil Volvo Car Group vanaf 2024 15 GWh aan batterijcellen per jaar betrekken uit de bestaande Northvolt Ett-batterijfabriek in Skellefteå, Zweden.

"De samenwerking met Northvolt is een belangrijke stap voor ons industriële netwerk nu we toewerken naar volledige elektrificatie tegen 2030″, zegt Javier Varela, hoofd industriële operaties en kwaliteit. "Accu's zijn een van de belangrijkste onderdelen in een volledig elektrische auto, en door samen te werken met Northvolt zorgen we voor een efficiënte en kosteneffectieve toeleveringsketen van hoogwaardige en duurzame accu's in Europa."