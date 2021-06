WiredWorkers brengt cobot-schroevendraaiers van Spin Robotics

WiredWorkers in Doetinchem gaat de tools van het Deense Spin Robotics op de Nederlandse markt brengen. Spin Robotics ontwikkelt Plug’n’Produce schroevendraaiers voor cobots.

Spin Robotics is in 2019 opgericht door twee ondernemers met elk 15 jaar ervaring in robotica. Ze zijn gevestigd in Odense, de robothoofdstad van Denemarken.

Spin Robotics wil, net als WiredWorkers, alle handmatige en repetitieve taken in de industriële productie wegenemen. Daarom hebben ze schroevendraaiertools ontwikkeld die compatibel zijn met collaboratieve robots voor een veilige, gebruiksvriendelijke en consistente schroefassemblage. De tools hebben diverse ingebouwde functies die de robotintegratie verbeteren en collaboratieve werkomgevingen ondersteunen. Zo is er een veiligheidsscherm aan de tool toegevoegd die het bit en de schroef afdekt en de mensen om de cobot beschermt tegen scherpe elementen. Daarnaast wordt een teach pen meegeleverd die gebruikt kan worden om de positie van de gaten aan te geven. Als er verschillende soorten schroeven gebruikt moeten worden kan de cobot dit eigenhandig uitvoeren met behulp van de bitwisselaar.