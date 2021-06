Nederlandse bedrijven Technologies Added en Sustainder spelen hoofdrol in de serie ‘Digitally Enlightened’

De Nederlandse bedrijven Technologies Added en Sustainder spelen een belangrijke rol in een aflevering van de videoserie Digitally Enlightened, een productie van BBC StoryWorks Commercial Productions in opdracht van DigitalEuropeDe serie vestigt de aandacht op de grote maatschappelijke, sociale en economische veranderingen als gevolg van de digitalisering.

In de aflevering die gemaakt is in samenwerking met Rockwell Automation ligt de focus op de flexibilisering van productieprocessen, die bedrijven in staat stelt snel en flexibel te reageren op vragen uit de markt. Sustainder, producent van slimme straatverlichting, produceert een aantal varianten van zijn verlichtingsarmaturen in de shared productiefaciliteit van Technologies Added in Emmen. In samenwerking met Rockwell Automation is daar een geïntegreerd IT-platform ontwikkeld, dat het hele proces van productontwikkeling tot en met de fysieke productie digitaliseert.In de video legt Sustainders Operations Director Marco Bosch uit hoe decentrale overheden met slimme straatverlichting tot 90% energie kunnen besparen en hoe de productiefaciliteit bij Technologies Added in Emmen de benodigde flexibiliteit en aanpassingen mogelijk maakt. Managing director Joris Bisschop van Technologies Added geeft een overzicht van de digitale backbone van Rockwell Automation die het concept van het ‘factory-as-a-service-model' ondersteunt.

Podcast en blog

Het #DigitallyEnlightened-project wordt ondersteund met een podcast waarin zowel Marco Bosch als Joris Bisschop in gesprek gaan met Mike Loughran, CTO van Rockwell Automation UK. Hun gesprek gaat over disruptieve digitale transformatie; de invloed daarvan op business modellen en haar potentieel om een slimmer en duurzamer leven te ondersteunen. Dit aan de hand van de voorbeelden van Sustainder en Technologies Added.



Er is ook een blog-post van Marco Bosch beschikbaar, waarin een meer gedetailleerd overzicht van de reeks smart functies aan de orde komt die Sustainder in zijn straatverlichting kan opnemen. Dit maakt een verbeterd beheer en meer veiligheid in de openbare ruimtes mogelijk.