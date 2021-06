Kitepower krijgt 3 miljoen euro voor opwekken energie met vliegers

Het Zuid-Hollandse energie-investeringsfonds EnergiIQ, Stichting ifund en Windhandel Beheer investeren elk 1 miljoen euro in Kitepower. De Delftse startup zal de investering gebruiken om zijn innovatieve airborne windenergiesysteem (AWES) te commercialiseren en de organisatie verder uit te bouwen.

Bij Kitepower trekt een vlieger aan de kabel waarmee hij is verbonden met het grondstation, dat deze mechanische energie omzet in elektrische energie die naar het stroomnet gaat. Airborne wind energy is een innovatieve vorm van duurzame energie die geschikt is voor afgelegen locaties zoals eilanden en plattelandsdorpen. De Kitepower Falcon 100kW AWES is getest bij Unmanned Valley Valkenburg en inmiddels operationeel op de nieuwe testlocatie van Kitepower in Melissant. De Falcon biedt een mobiele windenergieoplossing met minimale footprint die eenvoudig te vervoeren en te installeren is. De materiaalkosten zijn tot 90 procent lager dan bij conventionele windmolens met een vergelijkbaar rendement en het systeem levert gemiddeld 75 procent van de tijd dat het in bedrijf is stroom. Het resultaat is een hogere capaciteitsfactor dan fotovoltaïsche zonnepanelen en windmolens.

Wind op grotere hoogten benutten

Hoewel de markt voor duurzame energie groeit, wordt het aanbod momenteel bepaald door relatief grote en complexe systemen. Deze stellen specifieke eisen aan bijvoorbeeld de beschikbare hoeveelheid daglicht en ruimte en hebben hoge installatiekosten, zaken die bij Kitepower geen rol spelen. Het door Kitepower ontwikkelde systeem vraagt relatief weinig ruimte en benut de grotere en meer constante windsnelheden op grote hoogten. Dit resulteert in een kosteneffectieve vorm van energieopwekking waarvoor de aanleg van een fundering niet nodig is: het grondstation is eenvoudigweg met ankers te fixeren en het systeem is binnen een dag volledig operationeel.

Aanzienlijke vermindering van CO 2 -uitstoot

Met de investering kan Kitepower de ontwikkeling en marktintroductie versnellen. Naast financiële ondersteuning bieden de investeerders toegang tot hun netwerk van experts en contacten.

Stefan van Eijk, fondsmanager bij Stichting ifund: "Wij geloven dat Kitepower een katalysator voor vliegende windturbines zal blijken, wat duurzame energie mogelijk maakt voor een compleet nieuw marktsegment."

Een woordvoerder van Windhandel Beheer: "Henk Hutting, oprichter van Windhandel Beheer, is wel de grootste fan van Kitepower genoemd. Zijn indrukwekkende staat van dienst in de duurzame energiesector heeft hem de afgelopen jaren tot een belangrijke investeerder en adviseur van het bedrijf gemaakt. Ondanks zijn overlijden enige maanden terug, leeft Henks nalatenschap op veel manieren voort en we zijn er trots op dat Kitepower daar deel van uitmaakt."



Kitepower is een spin-off van de Kitepower onderzoeksgroep van de TU Delft en werd in 2016 opgericht door CEO Johannes Peschel en universitair hoofddocent Roland Schmehl. De 100kW AWES van Kitepower werd ontwikkeld met subsidie van het ‘Fast Track to Innovation'-project van EU-programma Horizon 2020, begeleid door tech-incubator Yes!Delft en met support van informal investor en windenergiepionier Henk Hutting.