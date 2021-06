Hyundai neemt Boston Dynamics over

Hyundai heeft een meerderheidsbelang verworven in Boston Dynamics. Door deze deal is Hyundai nu voor 80 procent eigenaar van de Amerikaanse robotfabrikant. 20 procent van de aandelen blijft in handen van het Japanse Softbank.

Boston Dynamics is toonaangevend op het gebied van geavanceerde robotdynamica en kreeg vooral bekendheid met zijn humanoïde robot Atlas. Ook oogstte Boston Dynamics bewondering met zijn robothond Spot die met zijn mechanische poten over moeilijk begaanbaar terrein loopt en achterwaartse salto's doet.

Hyundai wil graag uitgroeien tot een topaanbieder op het gebied van slimme mobiliteitsoplossingen en ziet de overname van Boston Dynamics als een zeer belangrijke strategische stap. Het bedrijf wil robotica gaan inzetten voor nieuwe mobiliteitsoplossingen zoals autonoom rijden en Urban Air Mobility. Ook zijn er plannen om robots te ontwikkelen die - in lijn met de visie Progress for Humanity van Hyundai - het leven en welzijn van mensen verbeteren en de veiligheid bevorderen.

Boston Dynamics staat bekend als een van de meest geavanceerde roboticabedrijven ter wereld. Het ontstond in 1992 als afsplitsing van het Massachusetts Institute of Technology en leverde lange tijd robots voor het Amerikaanse leger-technologieonderdeel Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa). Eind 2013 werd Boston Dynamics overgenomendoor Google X. Enkele jaren later kwam Google tot de conclusie dat het roboticabedrijf niet winstgevend was en zette het in de verkoop. In eerste instantie toonde Toyota interesse, maar de overname werd gesloten met SoftBank.



Eind vorig jaar toonde Boston Dynamics het kunnen van zijn robots nog in een dansvideo: