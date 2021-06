Robotics Award 2021 gaat naar ABB's PixelPaint autolak (video)

De 2021 'Award for Innovation and Entrepreneurship in Robotics & Automation' (IERA) gaat naar PixelPaint-technologie van ABB. Twee uiterst nauwkeurige robots maken het lakken van auto's sneller, duurzamer en flexibeler en helpen fabrikanten om efficiënt in te spelen op individuele eisen. Tweekleurige en op maat gemaakte ontwerpen worden in één keer aangebracht. De technologie elimineert overspray, wat het milieu ten goede komt.

In het verleden ging 20 tot 30 procent van de verf verloren door overspray. Daarentegen brengt de inkjetkop van PixelPaint 100 procent van de verf aan op het voertuigoppervlak, wat de impact op het milieu verbetert. De technologie verhoogt ook de efficiëntie bij het lakken van auto's aanzienlijk. Voorheen was het toepassen van een two-tone of maatwerk ontwerp een tijdrovend en arbeidsintensief proces. Het voertuig moest twee keer door de lakstraat. Met de nieuwe technologie namen de aangepaste schildersnelheden met 50 procent toe. PixelPaint elimineert ook het proces van maskeren en ontmaskeren van elke auto, waardoor knelpunten worden verminderd.



"In de hevig concurrerende autoproductiemarkt van vandaag hebben autoproducenten oplossingen nodig die hen kunnen helpen hun flexibiliteit, efficiëntie en kostenconcurrentievermogen te verbeteren en tegelijkertijd een hoogwaardige lakafwerking te leveren, inclusief geïndividualiseerde opties om te voldoen aan de groeiende vraag naar niet-standaard en op maat gemaakte ontwerpen ", zegt Joerg Reger, Managing Director van ABB Robotics Auto OEM Business Line.