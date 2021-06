Koud spuiten, moleculaire plasma en chroom 6 op Materials+Eurofinish+Surface

Koud spuiten, moleculaire plasma en chroom 6. Dat zijn zo 3 van de interessante onderwerpen die aan de orde komen tijdens het lezingenprogramma van de vakbeurs Materials+Eurofinish+Surface. De beurs vindt plaats op 15 en 16 september in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch.

Na de editie van kennis- en netwerkevent Materials+Eurofinish door Mikrocentrum en VOM in 2019, sloot in 2020 ook vakbeurs Surface van Vereniging ION aan. Het aansluiten van Vereniging ION is een logische stap om door te groeien voor de Benelux maakindustrie als het kennis- en netwerkevent rondom materiaalkunde, analysetechnieken, verbindingstechnieken, productontwikkeling en oppervlaktetechniek.

100 exposanten tonen innovaties en oplossingen op het gebied van materiaalkunde, analysetechnieken, verbindingstechnieken, productontwikkeling en oppervlaktetechniek. Ook zijn er verschillende VIP-ruimtes, demopleinen, speciale paviljoens met thema's en diverse eyecatchers. Er vindt ook een Meet & Match plaats, waarvan het doel is om relevante contacten te vinden.

"Sinds begin maart is de inschrijving geopend voor bedrijven die willen exposeren. Inmiddels zien we dat de beursvloer zich al goed vult. We stellen een mooie verdeling tussen Belgische en Nederlandse ondernemers vast," vertelt Veerle Fincken, VOM.

Congresprogramma

Koud spuiten

Bij het ‘Koud Spuit' proces worden poederdeeltjes (typisch 10 tot 40 µm) versneld tot zeer hoge snelheden (200 tot 1200 ms -1) door een supersonische gecomprimeerde gasstraal bij temperaturen onder hun smeltpunt. Bij botsing met het substraat ondergaan de deeltjes een extreme en snelle plastische vervorming waarbij samenvloeiing met het oppervlakte materiaal plaats vindt en er een zeer dichte coating met hoge hechtingskrachten ontstaat. Het ‘Koud Spuit' proces kan worden beschouwd als thermisch spuiten, oplassen en kogel stralen in 1 proces, maar zonder de nadelen van die 3 processen. Hierover spreekt Marcel van Wonderen van KLM Engineering & Maintenance op dag 1.

ION Borghardt Award

De invulling van het congresprogramma wordt steeds concreter en de eerste sprekers en activiteiten zijn bekend. In drie zalen worden, verdeeld over 15 tijdsblokken, 44 presentaties, lezingen, workshops, masterclasses en documentintroducties gehouden. Enkele kentallen:• 9 bijdragen van universiteiten en hogescholen• 18 bijdragen van (andere) brancheverenigingen, rijksdiensten en kennisinstituten• 4 bijdragen van flagship bedrijven• 12 bijdragen van (innovatieve) bedrijven• 1 uitreiking van de ION Borghardt Award

Op 15 september wordt om 09:30 uur in zaal 2 de ION Borghardt Award uitgereikt. Deze award bekroont innovaties in de oppervlaktebehandeling. Dit jaar ligt de klemtoon op volgende thema's: duurzaamheid (circulaire economie), vakmanschap, samenwerking (ketenoptimalisatie) en innovatie bij markintroductie. De 6 genomineerden:

• AD International in samenwerking met Spuiterij Munsters

• Chemetall

• HS Protect

• Jonkman Coating

• Kluthe Benelux

• Q-fin

Tegelijkertijd met de Kunststoffenbeurs en de Nederlandse Metaaldagen

Materials+Eurofinish+Surface wordt tegelijkertijd met de Kunststoffenbeurs van Mikrocentrum georganiseerd. Dit is de vakbeurs en ontmoetingsplek voor de gehele kunststofketen in de BeNeLux. Bezoekers kunnen zich hier laten inspireren en verrassen door actuele ontwikkelingen en verassende mogelijkheden met kunststof. De Kunststoffenbeurs belicht actuele thema's als circulaire economie, duurzaamheid, smart industry, slimme grondstoffen, nieuwe materialen, kostprijsbesparing, innovatieve productiemethodes, productontwikkeling en kansen voor de maakindustrie. Bezoekers en exposanten kunnen beide evenementen bezoeken. Ook de Nederlandse Metaaldagen vinden op hetzelfde moment plaats in de Brabanthallen.

Coronamaatregelen

Voor meer informatie over de coronamaatregelen, het meest actuele exposantenoverzicht en een overzicht van de activiteiten tijdens het congresprogramma, ga naar www.materials-eurofinish-surface.n.