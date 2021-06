Batterij/waterstof-systeem Battolyser zoekt personeel voor commerciële start

Battolyser Systems, een batterij/waterstof-spin-off van de TU Delft, is klaar om zijn gepatenteerde technologie voor massaproductie te commercialiseren. De nieuwe CEO Mattijs Slee is op zoek naar een team van technisch en algemeen personeel om de groei te versnellen.

"De technologie is klaar, klanten zijn al aangemeld en de financiering is rond. Dus na jaren van onderzoek en ontwikkeling zijn we klaar om niet alleen de markt voor groene waterstof te betreden, maar ook om de opschaling van de markt voor groene waterstof te ontgrendelen", aldus Slee.

Battolyser Systems heeft een product ontwikkeld dat elektriciteit kan opslaan en groene waterstof kan produceren uit hernieuwbare energie om de maatschappelijke vraag en het aanbod in evenwicht te brengen. Een Battolyser kan direct heen en weer schakelen tussen het opladen van de batterij, gevolgd door waterstofproductie wanneer deze volledig is opgeladen, en het ontladen van de batterij. Daarom kan het waterstof produceren wanneer de elektriciteitsprijzen laag zijn en elektriciteit verkopen wanneer de prijzen hoog zijn. "Een Battolyser staat nooit stil en is altijd voor je aan het werk", zei Slee.

Battolyser-uitvinder Fokko Mulder, hoogleraar Chemische Technologie van de Technische Universiteit Delft: "De uitdaging was om een ​​robuust systeem te ontwikkelen dat jarenlang dag in dag uit kan functioneren. Een systeem dat flexibel is, elektriciteitsverliezen minimaliseert, kosteneffectief is en gebruik maakt van overvloedige en conflictvrije materialen. We hebben het gedaan en projecten met commerciële klanten zijn nu aan de gang. Ik ben verheugd dat ons onderzoek kan helpen de klimaatverandering tegen te gaan."

Financiering verzekerd

Het bedrijf werd in 2018 opgericht door de TU Delft, Proton Ventures en Mulder om het eerste geïntegreerde batterij- en elektrolysersysteem genaamd Battolyser te ontwikkelen. Koolen Industries werd in 2020 aandeelhouder via een initiële investering en wijst nu aanzienlijke aanvullende financiering toe om op te schalen van een proeffaciliteit in een gasgestookte elektriciteitscentrale van Vattenfall naar een commerciële MWh/MW-demonstratiefaciliteit. Er zijn ook fondsen verkregen om een ​​R&D-faciliteit te ontwikkelen en om een ​​grootschalige fabriek voor te bereiden.

"Battolyser Systems wordt onder leiding van Mattijs een grote kracht achter de energietransitie. Hij heeft technische, risicovolle en zakelijke expertise als voormalig commercieel hoofd Europa bij Shell Hydrogen. Hij wordt gedreven door een sterk gevoel van doelgerichtheid en kan geweldige teams bouwen om het bedrijf op te schalen voor onze ambitieuze plannen", zegt Kees Koolen, CEO van schone energieconglomeraat Koolen Industries en investeerder in Battolyser Systems.