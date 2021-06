Hydrauvision neemt Danfoss Editron over

Om de markt van de mobiele elektrische aandrijvingen verder met Danfoss te ontwikkelen neemt Hydrauvision per 1 juni 2021 de activiteiten van Danfoss Editron in Heerenveen over. De divisie gaat verder onder de naam Electrauvision.

Met de acquisitie van deze activiteiten wordt de kennis van de specialisten en het daarbij behorende testveld in Heerenveen toegankelijk voor een brede markt. De stap is bedoeld om de transitie naar duurzame elektrische en hybride aandrijvingen vorm te geven.

Aandrijftechniek in de volle breedte

Danfoss is mondiale totaalleverancier voor mobiele elektrische en hydraulische aandrijvingen. De producten van Danfoss zijn te vinden in een groot aantal mobiele toepassingen en in de maritieme sector.



Hydrauvision is in de Benelux ook actief in deze sectoren voor het ontwikkelen van elektrische, hydraulische en gecombineerde aandrijvingen voor speciale toepassingen en ondersteuning van haar klanten bij het realiseren van aandrijf-technische oplossingen.

Met de nu genomen stap groeit deze relatie naar een samenwerking waarbij de mogelijkheden voor het ontwikkelen van de meest optimale aandrijvingen ten volle benut kunnen worden.

Bouwen aan de toekomst

Eind vorig jaar heeft Hydrauvision, Fundex Equipment overgenomen van Royal-IHC. Hiermee is een specialist in machinebouw voor de funderingswereld onderdeel geworden van de groep. Elektrificatie is in deze branche een vereiste en met Electrauvision kan de ontwikkeling naar emissie-arme of uiteindelijk emissievrije bouwmachines versneld worden.

Hydrauvision heeft recent ook zijn belang in Technotron vergroot om in de gehele keten van aandrijftechniek en automatisering een rol van betekenis te spelen. Technotron is gespecialiseerd in de engineering en productie van elektrische schakelkasten en industriële automatisering.



Met de combinatie van hoogwaardige engineering, inventiviteit, oplossingsgerichtheid, productie en testfaciliteiten wil Hydrauvision zijn klanten optimale oplossingen bieden.