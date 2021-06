Demcon stapt in de markt van defense & security

Technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon gaat apparatuur leveren voor defense & security. Het bedrijf start met de E-Lighter, een compacte stroomgenerator die werkt op voertuigdiesel.

Technologie wordt voor defensieorganisaties steeds belangrijker en complexer, en krijgt vaker een autonoom karakter. Voorbeelden zijn mission-supportsystemen, communicatiesystemen en autonome technologieën die moeten helpen missies veiliger te maken, en oplossingen voor mobiele energievoorziening in het veld.

CEO Dennis Schipper: "Vanuit onze filosofie van creating shared value gaan we alleen defensieve technologie en producten ontwikkelen. Als bijvoorbeeld ons land democratisch besluit tot deelname aan internationale vredesmissies, dan moeten onze mannen en vrouwen daar goed uitgerust en goed beschermd naar toe kunnen gaan. Ook moet onze infrastructuur onder meer tegen cyberaanvallen worden beschermd. Het is belangrijk om de industrie die dergelijke cruciale technologie levert voor Nederland te behouden."

Nieuwe business unit

Demcon richt een aparte business unit op voor defense & security systems en trekt John Manrho aan als manager. Hij heeft dertig jaar voor vliegtuigbouwer Fokker gewerkt, waarvan twintig jaar in het defensiedomein. Schipper: "John kent deze wereld als geen ander. Zijn opdracht is om onze activiteiten voor defense & security uit te bouwen en er een stabiele business unit met een gestaag groeiende omzet van te maken."

Manrho: "Demcon is een innovatieve en dynamische club, die net als Fokker technisch hoogwaardig actief is maar wel kleiner van omvang. Dat zorgt voor korte lijnen. In eerste instantie zal ik mij vooral richten op Defensie in eigen land. We willen aansluiten op de innovatiethema's die hier actueel zijn en daarvoor ook de samenwerking zoeken met kennisinstellingen."

E-Lighter

Een eerste project is de E-Lighter, een compacte stroomgenerator die werkt op gewone voertuigdiesel. De E-Lighter kan de militair in het veld ontlasten van de vele reservebatterijen voor al diens elektronische apparaten. Fokker Special Products bedacht het concept voor deze ‘veldfles met elektriciteit', Demcon droeg bij aan de ontwikkeling en heeft het product inmiddels overgenomen. Het werkt nu aan de uitontwikkeling en de industrialisatie voor productie van grote aantallen met een hoge graad van automatisering. Manrho: "We gaan nu de laatste technische issues oplossen. Het vermogen moet nog omhoog en de geluidsproductie omlaag, want het apparaat moet in het veld natuurlijk stil zijn. Ook willen we de E-Lighter nog op meer soorten diesel laten draaien."

Contract voor doorontwikkeling

Onlangs sloot Demcon een contract met de Defensie Materieel Organisatie (DMO) voor deze doorontwikkeling, waarin beide partijen investeren. Manrho: "Wij verwachten binnen drie jaar met de serieproductie te starten voor de Nederlandse defensie. Daarna willen we gaan leveren aan Europese defensieorganisaties waar ons land een goede relatie mee heeft. Het intellectueel eigendom ligt bij ons."