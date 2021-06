Cadjobs lanceert CAD Engineers: nieuwe activiteit voor de flexibele schil

Waar Cadjobs zich nu 20 jaar richt op de werving van engineers voor de lange termijn, voorziet CAD Engineers bedrijven in de Nederlandse maakindustrie sinds vandaag van engineers voor de flexibele schil.

Directeur Tom Achterberg: "We merken dat steeds meer bedrijven behoefte hebben aan engineers op projectbasis, maar dat we daar met Cadjobs moeilijk invulling aan kunnen geven."

CAD Engineers heeft een groep engineers met 1-5 jaar werkervaring in dienst. Achterberg: "Bedrijven zoeken engineers die vaardig zijn in CAD en deelconcepten of onderdelen kunnen engineeren en uitwerken voor productie. Daar zijn onze engineers prima toe in staat, freelancers of medewerkers van ingenieursbureaus zijn vaak overgekwalificeerd. Het voordeel voor onze opdrachtgever is dat ze gemotiveerde mensen tot hun beschikking krijgen tegen een gunstig uurtarief die ook echt passie hebben voor dit soort CAD werk."

Accountmanager Kenneth Bakker: "Werktuigbouwkundigen die net van school komen hebben vaak nog geen idee welke richting zij op willen. Door in verschillende sectoren te werken krijgen zij een beter beeld wat bij hen past. Daarnaast krijgen ze specifieke CAD trainingen en worden zij gecoacht, waardoor zij zich ontwikkelen op technisch en persoonlijk vlak."