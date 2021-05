Hoppenbrouwers Techniek Arnhem verandert virtuele vestiging in fysieke locatie

In april vorig jaar opende Hoppenbrouwers een virtuele vestiging in Arnhem om haar klanten zoals Rijnstate ziekenhuis, Sportcentrum Valkenhuizen en Vitens van dichtbij te kunnen bedienen. De lokale beschikbaarheid van technische vakmensen werd hiermee gewaarborgd en de medewerkers van Hoppenbrouwers konden hierdoor dichtbij huis werken. Door de groei van het aantal klanten en medewerkers in Arnhem en omgeving heeft Hoppenbrouwers besloten een fysieke vestiging te openen in deze stad.

Deze ontwikkeling sluit aan bij de ambitie om landelijke dekking te bereiken en uit te groeien tot beste en meest duurzame technische dienstverlener van Nederland. Met 1500 medewerkers werkt de organisatie dan vanuit zestien vestigingen.

Op 19 mei ontving Hoppenbrouwers de sleutel van het pand in Arnhem. Dit kantoor, op bedrijventerrein de Bakenhof, wordt eerst verbouwd. Naar verwachting opent de nieuwe locatie half juli van dit jaar officieel. Rutger Hermans, vestigingsleider in Arnhem: "In de aanloop naar de opening werken we vanuit een projectlocatie bij het Rijnstate ziekenhuis. Zodra het kantoor van de nieuwe vestiging klaar is, betrekken we deze, zodat we klanten en sollicitanten zo snel mogelijk kunnen ontvangen. We starten met een jonge, enthousiaste groep van dertien medewerkers. We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers die het ook als een uitdaging zien om een vestiging mee verder uit te bouwen."

Binnen vijf jaar naar 70 medewerkers

De lokale ambitie van Hoppenbrouwers Techniek Arnhem is om binnen vijf jaar te groeien naar 17 miljoen omzet en 70 medewerkers verdeeld over zeven teams in industriële automatisering; water/industrie, ziekenhuizen; elektrotechniek, werktuigbouwkunde en panelenbouw. Ook kan men voor andere diensten zoals beveiliging of specifieke duurzame projecten bij Hoppenbrouwers Techniek Arnhem terecht.