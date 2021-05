Van Lente Systeemintegratie opent twee vestigingen in Noord-Oost Nederland

Van Lente Systeemintegratie maakt een sprong naar regio Noord-Oost Nederland. Met niet één, maar twee nieuwe vestigingen. Twee klantenteams zullen verdeeld over Meppel en Groningen onze bestaande en toekomstige klanten gaan bedienen

Jan van Laar, klantteammanager bij Van Lente Systeemintegratie, wordt het gezicht in de regio Meppel. " De ambitie om onze positie in deze omgeving te versterken speelde al geruime tijd. Ik vind het geweldig om dit nu waar te kunnen maken. Hoog in het vaandel staan: flexibiliteit, creativiteit, doen wat we zeggen, maar ook zeggen wat we niet doen."



Bert Huisman werd in januari 2021 in eerste instantie aangetrokken om de vestiging in Meppel op de kaart te zetten. Gaandeweg leerde het bedrijf dat het zijn dienstverleningv erder kon maximaliseren door direct ook een vestiging in Groningen op te starten. De kennis, ervaring en het netwerk van Huisman geven dit initiatief een kickstart.

Van ideevorming tot oplevering

Van Lente Systeemintegratie houdt zich sinds 90 jaar bezig met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van technische oplossingen op het gebied van industriële automatisering, elektrotechnische installaties, gebouwautomatisering (meet & regeltechniek), brandmeld- en beveiligingssystemen.