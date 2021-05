Demcon bouwt onbemand inspectieplatform voor Van Oord

Demcon unmanned systems (Dus) ontwikkelt onbemande en autonoom varende inspectieplatformen voor hydrografische inspecties. Recent heeft Van Oord een tweede volledig elektrisch aangedreven vaartuig besteld.

Rond bagger- en andere maritieme werken voert Van Oord hydrografische inspecties uit voor het nauwkeurig inmeten van onder andere het bodemprofiel. Vanwege ruimte- of milieubeperkingen zijn bemande schepen (peilboten) niet overal inzetbaar, zoals in bouwkuipen, drinkwaterbassins en natuurgebieden.

Kleine onbemande en autonome vaartuigen maken het mogelijk om activiteiten op afstand, kostenefficiënt, geautomatiseerd en gedigitaliseerd uit te voeren. Dus hanteert een gestandaardiseerde systeemarchitectuur en ontwikkelt algoritmes en software voor de autonome besturing en real-time, on-board sensorfusie en dataverwerking. "De besturing van ons platform is zeer precies, mede dankzij onze navigatietechnologie en ons gepatenteerde positioneringssysteem", zegt managing director Fedor Ester. "Het modulaire platform is volledig aan te passen naar de integratie-eisen of systeemwensen van de gebruiker, voor uiteenlopende toepassingen en omgevingen."

Klein en onderhoudsarm

Voor Van Oord bouwde Demcon afgelopen jaar al een elektrisch aangedreven onbemand inspectieplatform van 2,5 meter als alternatief voor bemande kleine peilboten van circa 8 meter. Met betrekking tot de datakwaliteit doet het systeem volgens de partijen niet onder voor bestaande middelen. Recent is het systeem gecertificeerd door Rijkswaterstaat om voor hen hydrografische data te vergaren. Ester: "Ons Dus V2500 platform is breed inzetbaar, omdat het klein en licht is, minder diepgang heeft en voorzien is van autonome navigatietechnologieën. Het systeem manoeuvreert nauwkeurig, ook op lage snelheden. Het beperkte aantal bewegende onderdelen (geen roer, geen draaiende thusters voor het sturen, en dergelijke) maken het een onderhoudsarm systeem. Het elektrische aandrijfsysteem opereert zonder vloeistof, is emissievrij en geluidsarm. Samen met de (Kiwa) drinkwater gecertificeerde rompcoating maakt het een milieuvriendelijk stuk equipment met minimale impact op flora en fauna boven en onder de waterspiegel."

Bredere toepassing

Een jaar geleden leverde Dus het eerste vaartuig, onlangs plaatste Van Oord de order voor een tweede. Ester: "Van Oord is ook breder geïnteresseerd in de toepassing van onze platformen en autonome navigatie-oplossingen, bijvoorbeeld om een kapitein beter zicht rond zijn schip te geven. Het tweede platform is niet alleen bedoeld voor binnenwateren maar ook voor near-shore operatie. Daarom wordt de romp iets aangepast voor een betere ligging in de golven en krijgt de systeem architectuur extra redundanties. Ook de kleine automatische lier die sensoren onder water laat zakken, is geoptimaliseerd voor een betere en nauwkeurige werking op grotere diepte."

Modulair

Met het tweede platform breidt Dus zijn toepassingsbereik verder uit. Ester: "De architectuur van onze vaartuigen is modulair opgebouwd, zodat we eenvoudig een grotere of kleinere uitvoering kunnen bouwen of een andere toepassing kunnen realiseren. We hoeven alleen de geometrie van de romp en de componenten te schalen en de applicatie-specifieke sensoriek en software te integreren. We zijn in gesprek met partijen voor de inzetbaarheid van onze systemen bij onder meer de aanleg en beheer van offshore windparken. De golven zijn daar hoger, waardoor het tijdvenster voor bemande vaartuigen vanwege veiligheid beperkt is. Met onze oplossing kan de surveyor veilig op afstand de operatie van zijn platform, of zelfs meerdere platforms tegelijk, aansturen. Onze onbemande vaartuigen vergroten de efficiëntie en veiligheid."