Tweede editie virtuele beurs Midden in de maak

Voor de tweede keer organiseert uitgeverij MYbusinessmedia de virtuele beurs Midden in de Maak. Tijdens dit event komt de Nederlandse (maak)industrie bij elkaar en kunnen standhouders zich presenteren. Deze tweede editie van de beurs vindt plaats van 21 tot en met 25 juni 2021.

Midden in de Maak biedt de gelegenheid aan bezoekers om online op de hoogte te worden gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in de (maak)industrie. Bezoekers kunnen zich virtueel door de beurshal begeven en de stands van de deelnemende bedrijven bezoeken. Virtueel, en 360 graden. Ook kan, tijdens de openingstijden dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur geopend, via een een-op-een contact via livechat met de standhouders worden gesproken.

Verder biedt de beurs de gelegenheid om seminars te bezoeken. Zo is er een seminar over zakendoen met Duitsland en over Cybersecurity binnen de Maakindustrie. Het gehele programma is te zien op de website www.middenindemaak.nl.

Officiële opening beurs

Op maandag 21 juni om 10.00 uur wordt de virtuele beurs ‘Midden in de Maak' officieel geopend.