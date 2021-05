Sioux opent vestiging in Apeldoorn

Sioux Technologies opent op 1 juni een nieuwe vestiging in Apeldoorn. Het Eindhovense techbedrijf wil de komende vijf jaar in West- en Oost-Nederland groeien van vijftig naar meer dan honderd medewerkers.

De toevoeging van een vestiging in Apeldoorn, naast die in Delft en Mijdrecht, is een stap in de groeiambities. Apeldoorn wordt de uitvalsbasis voor de omgeving Zwolle, Enschede (Universiteit Twente), Arnhem en Utrecht.

Marcel Dubois, vestigingsdirecteur Sioux in Oost-Nederland: "We zien in deze regio veel mogelijkheden om met interessante technologiebedrijven samen te werken. Dat kunnen zowel geavanceerde machine- en apparatenbouwers zijn die behoefte hebben aan een sterke partij om hen te ondersteunen op het gebied van software- of systeemontwikkeling, als bedrijven die juist uitdagingen hebben van een complex wiskundig karakter."

War for high-tech talent

Met de nieuwe vestiging hoopt Sioux ook de arbeidsmarkt in Oost-Nederland verder te ontsluiten. Dubois: "Onze aanwezigheid in Apeldoorn is belangrijk in de ‘war for high-tech talent'. Er zit veel technisch hoogopgeleid personeel in deze regio."

Het nieuwe adres: OAK Building, high tech campus Apeldoorn, Oude Apeldoornseweg 41.