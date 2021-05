Pentacon Ingenieurs vestigt zich in Dordrecht

Het multidisciplinaire ingenieursbureau Pentacon is verhuisd naar de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark Dordrecht.

Pentacon is in 2000 opgericht en heeft 60 werknemers. Het bedrijf houdt zich bezig met engineering - en projectmanagementtrajecten in verschillende industrieën zoals maritiem, offshore, aerospace en agro: vanaf de zeebodem tot aan Jupiter.

Directeur Adri Copier, die naast de vestiging in Vianen, ook deze vestiging gaat leiden, is blij met de uitbreiding naar Dordrecht. "Met onze locatie in de Duurzaamheidsfabriek komen we in het centrum van de maakindustrie van Zuid-Holland. Onze opgebouwde kennis en kunde hopen we ook hier in te zetten. Kennisdeling vinden we cruciaal, helemaal als we onze ervaringen uit de ene branche als oplossing kunnen aandragen in een markt waar dit misschien nog helemaal niet van toepassing is. Dit maakt ons ook de juiste partij om mee samen te verbeteren en te innoveren aan en voor de toekomst."

Toevoeging voor de Drechtsteden

De komst van Pentacon Ingenieurs past in de regionale ambitie om meer hightechbedrijven aan te trekken die waarde kunnen toevoegen aan de bestaande industrie. Het is het resultaat van een acquisitie en promotiecampagne in het kader van de Groeiagenda Drechtsteden.

Daan Wortel, Managing Director Duurzaamheidsfabriek, ziet in Pentacon een ontbrekende schakel in het ecosysteem. "De maakindustrie is de drijvende kracht achter onze regionale economie. De concurrentie is echter groot en de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Het is voor veel individuele bedrijven lastig om voldoende innovatiesnelheid te behouden. Daarom bouwen we in de regio aan een sterk innovatienetwerk. Als hightechbedrijf is Pentacon daarin een waardevolle toevoeging, door hun specifieke expertise, maar ook door hoe zij opereren: met de blik naar buiten."