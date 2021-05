Cybersecurity-bedrijf Hudson Cybertec en Kiwa bundelen krachten

Hudson Cybertec, gespecialiseerd in cybersecurity voor Industrial Automation & Control Systems (IACS), is per 5 mei 2021 gelieerd aan de Kiwa Groep. De onafhankelijke test-, inspectie- en certificeringsorganisatie Kiwa wil met een deelneming in Hudson Cybertec het portfolio in de cybersecuritymarkt verder verstevigen, terwijl Hudson Cybertec kan profiteren van het wereldwijde netwerk en expertise op het gebied van certificering.

De Nederlandse bedrijven zijn complementair in hun dienstverlening. Gezamenlijk zetten zij zich als totaalaanbieder op gebied van cybersecurity en (product-)certificering in voor het beveiligen van de primaire processen van bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland.

Als cybersecurity dienstverlener met een primaire focus op de Operationele Technologie (OT), ondersteunt Hudson Cybertec vanuit Den Haag wereldwijd organisaties met het digitaal weerbaar maken en houden van hun Industriële Automatisering & Controle Systemen. Met een integrale en pragmatische aanpak, waarin aandacht is voor mens, organisatie en techniek, bedient Hudson Cybertec de markt met cybersecurity audits en assessments, OT netwerk- & compliance monitoring en consultancy diensten. De organisatie is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de IEC 62443 normenreeks en wordt daarbij mondiaal gezien als Subject Matter Expert. Hudson Cybertec blijft zelfstandig en onder eigen naam opereren.

Kiwa is op het gebied van cybersecurity al langere tijd actief, onder meer met services rondom certificering zoals tegen de GDPR/AVG en de internationale normenreeksen IEC 62443 en ISO 27000. Dat de cybersecurityexperts van Hudson Cybertec nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de IEC 62443 normenreeks, maakt de cirkel in zekere zin rond. Kiwa krijgt, met deze samenwerking, diepgaandere kennis van cybersecurity voor industriële automatiserings- en controlesystemen. Hudson Cybertec ziet groeipotentieel.